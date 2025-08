Manca poco a Scanzano Jonico per la prima edizione della “Notte Gialla”, l’evento promosso da Campagna Amica e dalla Coldiretti della Basilicata in programma domani, sabato 2 agosto. Una vera e propria festa del mondo agricolo che animerà il centro jonico a partire dalle ore 18 e 30, coinvolgendo la centralissima via Alcide De Gasperi con un ricco programma di iniziative pensate per tutte le età. Tutto finalizzato alla valorizzazione e tutela del vero cibo di qualità, che fa bene alla salute, all’economia e al territorio. Previste diverse aree tematiche. L'inaugurazione è in programma alle ore 20, ma già dalle 18 e 30 il mini villaggio è aperto.