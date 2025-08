Luigi De Canio, celebre allenatore di origini materane, sarà tra gli speaker del TEDxTursi 2025, in programma il 31 agosto presso il Museo Essenza Lucano di Pisticci Scalo. Dopo aver guidato squadre di Serie A come Napoli, Lazio, Genoa e Udinese, De Canio salirà su un palco inedito per raccontare il calcio da una prospettiva diversa, tra leadership, gestione delle crisi e valorizzazione del talento. L’evento, il primo TEDx al mondo ospitato in un museo, vedrà la partecipazione di 12 speaker nazionali e numerosi momenti di confronto sul futuro, la trasformazione e la resilienza.

Un'esperienza unica che inizierà il 27 agosto con la conferenza stampa a Tursi.