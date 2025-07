Dopo la presentazione del progetto al CTE Matera il 9 luglio e al Sud Innovation Summit il 23 luglio a Potenza prosegue nel territorio lucano il tour di disseminazione scientifica dei risultati della ricerca industriale del progetto Coralvision, progetto della iInformatica Srl cofinanziato dal MUR tramite il bando a cascata CREST del partenariato CHANGES coordinato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, che mira ad una valorizzazione territoriale accessibile tramite beacon e intelligenza artificiale seguendo l’approccio HITL (Human in The Loop). Il progetto sarà presentato alle ore 19 di mercoledì 30 luglio all’interno della serata “Innovazione sostenibile made in Basilicata” organizzata dall’Ente Pro Loco Basilicata. In merito all’evento il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps e Presidente Pro Loco Barile Rocco Franciosa afferma “si tratta di un momento di grande prestigio in cui verrà affrontato il tema del ruolo dei volontari delle Pro Loco, quale perno di una promozione attiva del territorio, in linea con gli obiettivi della Convenzione di Faro. A tal proposito verrà configurato il primo beacon del progetto simbolicamente installato nella sede dell’Ente Pro Loco Basilicata”.