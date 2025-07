Un messaggio di gratitudine, ma anche un potente segnale di fiducia verso la sanità pubblica lucana. Vincenzo Di Miscio ha voluto pubblicamente ringraziare il reparto di chirurgia dell’ospedale San Carlo di Potenza per l’eccezionale riuscita di un intervento chirurgico complesso, un’emicolectomia destra allargata robotica. Oltre alla professionalità del team guidato dal dott. Michele Di Marino, Di Miscio sottolinea l’umanità, la vicinanza e la cura ricevute in ogni fase del ricovero.

Segue post integrale:



✨ Quando la Sanità Pubblica è un’Eccellenza Vera

Tre giorni. Solo tre giorni dopo un intervento di emicolectomia destra allargata robotica sono tornato in piedi, con nuova energia e profonda riconoscenza.



Il merito? Dello straordinario team dell’Ospedale San Carlo di Potenza.



Un intervento complesso, eseguito con precisione assoluta in laparoscopia robotica dal Dott. Michele Di Marino e dalla sua eccellente squadra chirurgica.



Dietro la tecnologia, però, ho trovato qualcosa di ancora più raro: cuore.



Dalla caposala agli OSS, ogni figura del reparto ha saputo unire competenza, umanità e passione autentica. E nel momento della fragilità, sono proprio questi valori a fare la differenza.



Un ringraziamento speciale al Dott. Gianvito Corona, che con intuito e professionalità mi ha indirizzato verso la scelta giusta, evitandomi viaggi e incertezze fuori regione.



👉 A chi pensa che la sanità pubblica non sia all’altezza, rispondo con la mia esperienza: qui funziona, eccome se funziona.

Ed è motivo di orgoglio lucano.



💙 Grazie, San Carlo. Grazie, Basilicata.