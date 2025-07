I Musei nazionali di Matera – Direzione Regionale Musei nazionali della Basilicata, nell’ambito del progetto In-cedere: il fluire del tempo in Lucania, beneficiario del Bando “Valorizzazione delle Attività di Spettacolo dal Vivo da parte di Istituti e Luoghi della Cultura Statali 2025” della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, inaugurano la sezione relativa al Teatro con la rassegna Dal teatro antico al contemporaneo, e ritorno, organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Ombre per la direzione artistica di Rosanna Ventura.



L’iniziativa, come già “Basilicata: Musei in festa” realizzata per la 31^ edizione della Festa della Musica il 20 e 21 giugno scorsi, è diffusa su base regionale e prevede cinque repliche dello spettacolo LE TRAGICOMICHE, vita da eroi realizzato da CREST/I Nuovi Scalzi: le prime due (29 e 30 luglio 2025) animeranno la stagione estiva, negli spazi all’aperto dei Parchi Archeologici di Policoro e Grumento Nova, mentre altre tre sono previste per le Giornate Europee del Patrimonio (27-28 settembre 2025) presso il Museo Archeologico Nazionale “Dinu Adamesteanu” di Potenza e il Museo nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata di Palazzo Lanfranchi a Matera.







“LE TRAGICOMICHE, vita da eroi” non è una storia di guerra, è una storia di amori, di aspirazioni e di giovani figli che si confrontano con una realtà in cui la giovinezza è spedita sul fronte, mentre i padri, padroni e potenti, possono continuare a imperare sicuri, nel castello delle proprie certezze.



Il testo è strutturato sullo schema delle "ballate", ispirato a La canzone di Achille di Madeline Miller. La presentazione del tema in chiave comica e il prologo affidato a quattro buffoni dichiara, in apertura, la natura dell'opera. Una tragicommedia basata su tematiche ben note, appartenenti alla cultura classica, dove il viaggio e l'aspirazione di conquista cedono il passo alla profondità dei sentimenti e dei paradossi. Lo spettacolo si ispira ad una forma di teatro molto antica, alla base del teatro comico occidentale, che nasce e si sviluppa fra il V e III sec a.C. nella Magna Grecia, in particolare modo a Taranto: il teatro Fliacico, a cui si intende ridare luce perché ha influenzato il modo di fare teatro dei latini e successivamente dei comici dell'arte italiani, i quali hanno dato vita al mestiere del teatro moderno.



Lo spettatore è condotto tramite la presenza narrante multipla dei fliaci (attori di farse popolari in uso nelle antiche colonie doriche dell'Italia meridionale) a conoscere ogni personaggio coinvolto nel poema omerico. Con la propria natura istrionica, i fliaci, ripercorrono i momenti salienti della vicenda, legandoli ad altri drammi e personaggi: Ifigenia in Aulide, per esempio. Si apre così la possibilità di guardare all'antico con una visione rinnovata che lega Achille a Ifigenia, Ulisse ad Agamennone, segnando nel tema dell'amore e del sogno - il luogo interiore dei propri desideri - il nucleo tematico profondo per cui vale compiere un viaggio immaginario nell'antico.



Uno spettacolo che offre l'opportunità di immergersi nel mondo dell'antica Grecia, rivisitato con una chiave di lettura moderna e coinvolgente. La comicità dei fliaci si intreccia con momenti di profonda riflessione, invitando il pubblico a sorridere e a pensare. Tematiche come potere e responsabilità: il peso delle decisioni dei potenti e le conseguenze sulle vite degli altri, amore e desiderio: le passioni che muovono gli uomini e le donne, i sogni e le aspirazioni, guerra e pace: le contraddizioni e i costi della guerra, l'anelito alla pace e alla felicità.











Martedì 29 luglio 2025 - ore 21:00



PARCO ARCHEOLOGICO DI HERAKLEIA, POLICORO



Accesso con biglietto d’ingresso al Parco (€3)







Mercoledì 30 luglio 2025 - ore 21:00



PARCO ARCHEOLOGICO DI GRUMENTUM, GRUMENTO NOVA



Accesso con biglietto d’ingresso al Parco (€3)







Sabato 27 settembre 2025 - matinée ore 10:30, serale ore 20:00



MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE “DINU ADAMESTEANU”, POTENZA



Accesso con biglietto d’ingresso al Museo (€5 matinée, €1 serale)







Domenica 28 settembre 2025, ore 17:30



MUSEO NAZIONALE D’ARTE MEDIEVALE E MODERNA DELLA BASILICATA DI PALAZZO LANFRANCHI, MATERA



Accesso con biglietto d’ingresso al Museo (€10)