Il 10 agosto, Corleto Perticara ospita lo spettacolo itinerante Per...corsi d’acqua, a cura della compagnia Sparsi FiorIncolti, frutto della collaborazione tra la Pro Loco e il Comune, che ne ha finanziato interamente il progetto. La compagnia è nata dall’incontro tra attori lucani e marchigiani, già uniti nel precedente spettacolo A chi appartengono i fiori?, condividendo visioni e sensibilità artistiche. Dopo il successo nelle Marche, Per...corsi d’acqua approda in Basilicata, terra in cui il tema dell’acqua è oggi più che mai attuale. Lo spettacolo partirà alle 18:00 dalla fontana vecchia e si snoderà per le vie del paese. Consigliate scarpe comode, un cuscino o seggiolino, e attenzione per bambini e animali.