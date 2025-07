Mille i cortometraggi e lungometraggi iscritti ai concorsi, 42 le proiezioni effettuate nell’arco della manifestazione nelle varie aree allestite, 50 giovani studenti che ogni giorno hanno seguito l’evento, una delegazione di 49 rumeni arrivati per l'occasione per conoscere il territorio. Sono alcuni dei numeri della diciassettesima edizione di Marateale – Premio Internazionale Basilicata, uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’estate italiana, che si è svolto per un'intera settimana nella splendida cornice del Teatro sul Mare dell’Hotel Santavenere, a Maratea. La kermesse ha visto la presenza di mille spettatori ogni sera, arrivati anche a 2000 in alcune giornate, 14 ospiti internazionali, 51 italiani, 11 masterclass, 5 convegni, circa 120 camere al giorno occupate nelle strutture , 30 persone tra staff tecnico ed organizzativo. L'ultima giornata si è aperta con la premiazione dei vincitori dei concorsi Marateale in Green e Myllennium Award. A seguire lo spazio Frecciarossa, con la partecipazione della responsabile Accordi Commerciali e Servizi Ancillari Antonella Graziano. Tra le interviste e premiazioni della serata Maria Teresa Sempreviva (prefetto), Thony, Angelica Amodei, Sveva Mariani, e il cast della popolare serie I Cesaroni. Protagonisti anche Sofia Milos, Peppone Calabrese, Neri Marcorè, Micaela Ramazzotti, con una intervista a Rocco Papaleo, per celebrare il legame tra arte e territorio. A chiudere il festival, la proiezione in anteprima nazionale del film Brother Versus Brother, alla presenza del regista Ari Gold.