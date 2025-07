Per la prima volta “Festivalia. L’Archeologia si racconta”, format di archeologia pubblica, raddoppia le giornate e torna con la sua sesta edizione il 31 luglio e 1 agosto 2025, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi di archeologia pubblica e divulgazione scientifica in Basilicata. L’evento si svolge nello straordinario scenario del sito archeologico medievale di Satrianum, a conclusione della campagna di scavo estiva condotta dalla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera dell’Università degli Studi della Basilicata, diretta dalla prof.ssa Francesca Sogliani (DIUSS – UniBas), anche ideatrice e organizzatrice della manifestazione, affiancata dalla vicedirettrice Dott.ssa Brunella Gargiulo.



Quest’anno Festivalia propone due serate immersive all’interno dell’insediamento medievale abbandonato nel XV secolo, offrendo al pubblico visite guidate, rievocazioni, teatro e momenti di convivialità per riscoprire il patrimonio culturale attraverso il racconto dell’archeologia. Due serate all’insegna del Medioevo inserite tra gli eventi del Progetto “Fantastico Medioevo” promosso dalla Presidenza della Giunta regionale della Basilicata con il coordinamento della Fondazione Matera Basilicata 2019.



L’evento è organizzato con il sostegno del Comune di Tito, e la collaborazione della Compagnia teatrale “Cecco Spera” – ANSPI Carità Tito, l’Associazione Istituto Poliziano per lo Studio del Mediterraneo, attuale gestore del sito, la Pro Loco di Tito “Gli antichi portali” e l’Associazione Ri-Crea che si occuperanno della realizzazione delle botteghe medievali. Festivalia è inserita nel Progetto PRIN My-FORTLANDS, nelle attività del Progetto PNRR Tech4You (Spoke 4, PP 4.1.3, Azione 5) ed è ormai un appuntamento consolidato della Notte Europea dei Ricercatori – SuperScienceMe 2025. Gode inoltre dei patrocini della SAMI – Società dei Medievisti Italiani, della sezione Basilicata dell’Istituto Italiano dei Castelli e del FAI Basilicata.



A partire dalle ore 18:00, i visitatori saranno guidati alla scoperta degli ultimi risultati della campagna di scavo, condotta con la partecipazione degli archeologi dell’Université Rennes 2, coordinati dal prof. Dominique Allios, in collaborazione con la SABAP Basilicata – MiC.



A seguire, il sito prenderà vita con le botteghe medievali, dove si potranno degustare pietanze ispirate alle ricette dell’epoca e assistere al lavoro di artigiani in costumi storici. Ogni serata si concluderà con lo spettacolo teatrale “La distruzione di Satrianum. Intrighi, lotte e passioni nel Regno di Napoli” (ore 21.00), a cura della Compagnia teatrale “Cecco Spera” - ANSPI Carità Tito, che racconterà l’incendio e l’abbandono dell’insediamento nel XV secolo, rievocando le leggende legate alla figura di Giovanna II d’Angiò.



«Festivalia continua a crescere – afferma la prof.ssa Francesca Sogliani – e quest’anno, con due giornate di eventi, vogliamo offrire un’esperienza ancora più coinvolgente, dove archeologia, storia e comunità si incontrano. La divulgazione scientifica delle ricerche archeologiche sul Medioevo della Basilicata diventa racconto, partecipazione e identità condivisa, potendo contare sulla partecipazione attiva di tante associazioni attive sul territorio e che credono del progetto di valorizzazione».



“Continuiamo il percorso di valorizzazione del sito archeologico della Torre di Satriano in Tito con il tradizionale appuntamento di Festivalia ma, soprattutto, con un esteso coinvolgimento della comunità e delle associazioni locali nella sua realizzazione”, dichiara Fabio Laurino, Sindaco di Tito.



“Quest’anno sono stati tanti i momenti di dialogo tra l’equipe di scavo e la comunità. Abbiamo parlato di art bonus e di nuove forme di fruizione del patrimonio culturale e cercheremo di non interrompere questa interlocuzione portando avanti le attività di valorizzazione del sito archeologico anche nel corso della stagione invernale”.