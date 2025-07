Come in tutt’Italia, anche la Basilicata non si esime, durante la stagione estiva, da una folta programmazione culturale, e tra le numerose iniziative della regione, merita particolare attenzione la seconda edizione della “Giornata dell’Arte”, organizzata e promossa dall’associazione culturale

“EPIsodiARTE”.

Nasce nel marzo del 2025 “EPIsodiARTE”, con sede ad Episcopia ed è frutto del lavoro di Luisa Miraglia (presidente), Benedetta Felline (vicepresidente) e Giulio Olivieri (segretario).

Il suo nucleo organizzativo vede le proprie origini nel progetto redatto in occasione del “Laboratorio di Programmazione e Controllo di Attività culturali”, presso l’Università del Salento e concretizzatosi poi nell’estate del 2024 con una prima edizione della Giornata dell’Arte.

Il festival “Giornate dell’Arte”, sostenuto anche dal Comune e dalla proloco di Episcopia, prevede un premio dedicato a tre categorie: arte, poesia e musica.

Il festival avrà inizio l’ 8 agosto agosto e prevede passeggiate all’insegna di laboratori artistici, visite guidate e poesia. Il 9 sera poi, alle 21 in Piazza Arceri, ci sarà la premiazione dei vincitori.

Tre giovani ragazzi Luisa Miraglia, Bendedtta Felline e Giulio Olivieri che si impegnano per l’arte e per il territorio valorizzando entrambi attraverso la poesia.

Nell’intervista che segue, Luisa Miraglia ci racconta l’iniziativa.



Luisa Miraglia, presidente dell'associazione culturale "EPIsodiARTE”, con quale mission nasce la sua associazione?

L’associazione “EPIsodiARTE” nasce dalla volontà di valorizzare il nostro patrimonio culturale e paesaggistico e di far riscoprire la bellezza dell’arte, declinata in tutte le sue soluzioni (pittorico/plastica, poesia e musica), spesso vista come un qualcosa di lontano, con la sua aurea inarrivabile, quando in realtà è strettamente legata alla nostra componente più intima ed umana; dall’altro abbiamo voluto dare un’opportunità a tutti gli artisti, poeti, musicisti e cantanti del territorio (e non) di far conoscere la propria produzione e di incoraggiarli in questo.



Lei è anche ideatrice del “Premio della giornata dell’Arte”, quest’anno alla sua seconda edizione. Una scelta coraggiosa e di valore che certamente nobilita il territorio. Cosa ha ha dato origine al premio?

La ringrazio in primis, a nome di tutta l’associazione, per l’attenzione rivolta al nostro progetto, per noi significa tanto.

L’idea del concorso, in cui rientra anche la categoria “poesia”, è frutto di un lavoro di gruppo, composto da me, Benedetta Felline (vicepresidente dell’associazione) e Giulio Olivieri (segretario), miei compagni, nonché soci fondatori dell’associazione. Il progetto è nato da un “Laboratorio di Programmazione e Controllo di Attività culturali”, che abbiamo svolto insieme presso l’Università del Salento nel 2024. Tale idea è stata poi resa concreta grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale di Episcopia e la Proloco, con i quali è stata organizzata una Prima Giornata dell’Arte, che ha avuto luogo il 20 agosto 2024. Abbiamo poi deciso, dopo il successo della prima edizione, di costituire l’associazione “EPIsodiARTE”, nata nel 2025, e di aumentare il premo per ogni categoria, in modo da supportare concretamente i vari partecipanti.





Come ha reagito il territorio a questa iniziativa?

Il territorio ha risposto in maniera sorprendentemente positiva; le nostre aspettative iniziali in realtà erano molto basse, essendo la prima volta per noi, ma la prima edizione ci ha riempito di emozioni positive, soddisfazione e grinta per dare concretezza maggiore a questo progetto, allargando gli orizzonti tramite l’associazione. Diversi locali hanno partecipato ed ho letto nei loro occhi la gratitudine di aver dato loro la possibilità di esprimere una parte importante di sé, la loro arte. Questo è stata la ricompensa maggiore.



Quanto crede sia importante oggi divulgare la poesia? E in che modo a suo avviso bisogna farlo?

Al giorno d’oggi penso sia fondamentale divulgare poesia e tutta l’arte in generale. Troppo spesso nelle scuole gli alunni vengono allontanati dalle materie umanistiche, in quanto insegnate come un qualcosa di “pesante”, da “imparare a memoria”, tralasciando uno degli aspetti fondamentali: la poesia, l’arte e la musica sono inevitabilmente specchio della nostra società, parlano delle emozioni umane, che nonostante il fruire del tempo, sono immutabili. Divulgare queste materie è, quindi, un modo per riscoprire sé stessi. Il modo corretto per farlo penso sia rendere il pubblico parte attiva di questo processo, farlo avvicinare a questo mondo, in maniera semplice, libera e anche divertente, perché queste sono tra le cose che ci fanno davvero avvertire l’essenza della vita.



Roberta La Guardia