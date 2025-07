Ci sono paesi in cui il silenzio pesa.

E paesi in cui il silenzio parla.

A Sasso di Castalda, quel silenzio ha la voce delle case vuote, delle stanze abbandonate, delle porte chiuse da troppo tempo. Ma anche la voce di chi è rimasto, di chi ricorda, di chi immagina un ritorno.



Con il progetto “Voci di case vuote. Vissuti e racconti futuri”, il Comune di Sasso di Castalda, in collaborazione con il gruppo PNRR Tech4You dell’Università della Basilicata, apre una residenza che mette al centro proprio quelle voci dimenticate.



Dal 11 al 22 settembre 2025, sei artisti e antropologi vivranno e lavoreranno nel borgo, accompagnati da abitanti, memorie e paesaggi. Le loro opere nasceranno dal contatto diretto con la comunità, dal confronto con le storie, dai vuoti che parlano più di mille parole.



Questa non è solo una residenza artistica. È un gesto di cura, un invito all’ascolto, un atto di presenza. È un modo per restituire valore a ciò che sembrava perso.

Per questo chiediamo alla nostra comunità di esserci: di aprire le porte, di raccontare, di partecipare. Perché ogni artista che arriva può diventare un ponte. E ogni sasso, una storia che ricomincia.



Invitiamo antropologi e artisti visivi, videomaker, sound designer, fumettisti, illustratori e creativi che utilizzano metodi partecipativi, installazioni o linguaggi ibridi, a inviare la propria candidatura entro il 31 luglio 2025.



I progetti selezionati saranno accompagnati dai curatori Francesco Marano e Claudia Portioli. Ogni partecipante terrà un workshop aperto alla cittadinanza e realizzerà un’opera ispirata al borgo, da lasciare in dono a Sasso.



Sasso non è solo un luogo da visitare. È un luogo da ascoltare.



Perché qui, anche il vuoto può diventare futuro.



Bando completo: https://www.comune.sassodicastalda.pz.it/it/novita/page/voci-di-case-vuote-vissuti-e-racconti-futuri