Giuseppe Mastrosimone, 16 anni, con la sua chitarra selezionato nei Rockin’1000 23/07/2025 Giuseppe Mastrosimone, sedicenne di Sant’Arcangelo, il 27 luglio, sul palco dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena per la grande festa dei 10 anni dei Rockin’1000. Il giovanissimo artista santarcangiolese farà infatti parte della famosa band musicale che a Sanremo di quest’anno si è esibita con i batteristi fuori dall’Ariston, durante l’esibizione di Jovanotti, formata da tanti artisti provenienti da tutto il mondo che si riuniranno in vista delle due giornate (26-27 luglio) dove, grazie alle note dei loro strumenti, faranno da colonna sonora ad artisti di altissimo livello come (per citarne alcuni) Piero Pelù, i Negrita, i Negramaro e Francesca Michielin mentre Ludovica Comello sarà la conduttrice. Incuriositi dall’idea di carpire le sensazioni di Giuseppe in vista del suo esordio a Cesena, lo abbiamo raggiunto a Sant’Arcangelo, nel negozio di famiglia dove papà Michele gestisce un punto vendita di strumenti e attrezzatura musicale. Arrivati sul posto però, non troviamo il papà (impegnato a suonare ad un evento) ma proprio Giuseppe che dopo aver discusso con una appassionata di musica su quale corda è meglio utilizzare per la sua chitarra e un microfono da adoperare per un giovane cantante, ci accoglie e ci racconta il suo momento d’oro:

Ed eccoci con Giuseppe, il giovane artista lucano che sarà sul palco di Cesena per il decennale dei Rockin’1000. Cosa si prova a pochi giorni da tale evento?

È stato un qualcosa di inaspettato e per questo prima ho dovuto realizzare bene il tutto. Sono carico e felice per quella che sarà di certo un’esperienza che fantastica.

Un’esperienza che arriva all’età di?

16 anni.

Quindi sei studente?

Studio scienze applicate, al liceo scientifico di Sant’Arcangelo.

Assieme ad altri artisti provenienti da tutto il mondo suonerai per cantanti e gruppi musicali famosi non soltanto in Italia.

L’evento prevede due giornate di concerto dove noi musicisti siamo stati selezionati in due gruppi. Io faccio parte del gruppo che suonerà il 27 luglio dove ci saranno i Negrita e la Michielin per citarne alcuni mentre il direttore d’orchestra sarà il maestro Giuseppe (Peppe) Vessicchio. Prima di questa data avremo le prove che dureranno dalla mattina alla sera, i giorni 24 e 25. D’altronde siamo mille musicisti provenienti da tutto il mondo.

Insomma la scaletta è dettata dagli artisti in programma.

Dagli artisti in programma ma non solo, perché suoneremo tanti brani che hanno fatto la storia del Rock e altri di musica classica scelti dal maestro Vessicchio come per esempio quelli di Bach.

Si parlava di qualcosa di inaspettato, come mai?

Perché la mia candidatura è nata quasi per gioco e soprattutto per casualità. Sono anni che guardo con ammirazione i video dei Rockin’1000 su Youtube e da diverso tempo ho iniziato a seguirli su Instagram ed è proprio attraverso questo social che sono stato selezionato.

Racconta.

Un giorno mentre ero sul social mi esce l’annuncio della selezione per coloro che volevano mettersi alla prova per entrare a far parte dei mille musicisti. Non costava nulla e per partecipare era richiesto l’invio di un video di un pezzo a piacere. L’ho quindi inviato e dopo due mesi mi è arrivata la comunicazione che gli esperti hanno valutato idonea la mia prova e quindi la conferma di partecipazione. Io sinceramente mai avrei creduto di essere selezionato infatti non avevo neanche raccontato ai miei genitori di aver partecipato alla candidatura.

Di fatti è soltanto da pochi giorni che a Sant’Arcangelo si parla di Giuseppe Mastrosimone a Cesena come uno dei musicisti dei Rockin’1000.

Un po' per scaramanzia e un po' perché appunto non credevo che la cosa riuscisse non avevo detto nulla né a casa né agli amici anche se poi a una cerchia a me più vicina non potevo che comunicarlo.

Immagiamo la gioia oltre che degli amici anche della tua famiglia e di papà Michele dal quale hai evidentemente ereditato la vena musicale.

Direi proprio di sì (ride) e come me anche mia sorella più piccola che suona il clarinetto mentre papà suona il violino. È molto felice, è rimasto sorpreso perché è venuto a conoscenza appunto della mia selezione senza sapere della candidatura e non vede l’ora di accompagnarmi a Cesena assieme a tuttu la mia famiglia.

Papà suona il violino, mentre tu suoni?

La chitarra elettrica. Non so il perché, sono l’unico in famiglia a suonarla però sin da piccolo ne ho provato una forte attrazione.

Quindi hai iniziato a suonarla sin da bambino?

Già alle elementari per poi continuare alle medie. Da qui ho intrapreso delle lezioni con il maestro Accinni a Moliterno, il quale era il chitarrista di Mango.

Sei figlio d’arte, com’è il rapporto con tuo padre?

Molto bello anche perché non mi ha mai condizionato nelle scelte e non hai mai preteso chissà cosa, al contrario, mi ha supportato nelle mie decisioni e nel mio percorso. Di certo vivere a stretto contatto col mondo musicale mi ha influenzato positivamente e appena riesco do anche una mano in negozio, un ambiente che mi fa stare bene e mi piace.

Durante questa bellissima intervista però di fianco a Giuseppe c’è la mamma alla quale non si poteva che chiedere un proprio pensiero su Giuseppe e il suo debutto sul grande palco che renderà felici e orgogliosi non soltanto la propria famiglia ma anche i santarcangiolesi e i lucani tutti.

È stata una bellissima sorpresa che ci rende ancora più felici dal momento in cui si è creata un’opportunità intrapresa a portata a termine tutta Giuseppe. È un ragazzo molto riservato ed ha soltanto 16 anni quindi al di là dell’importanza di quello che andrà a fare ciò che ci rende ancora più orgogliosi, è il fatto di vederlo raggiante per un qualcosa che si è creato da solo.

Carlino La Grotta



