A Potenza la III edizione di SNIP SNAP SNOUT 23/07/2025 Un’opportunità unica per la città di Potenza: tre giorni di spettacoli, incontri, poesia performativa, giochi urbani e dialoghi aperti che accendono il presente e immaginano il futuro. Ideati per i giovani, intrecciano nuove forme espressive e puntano ad un tema urgente e universale: l’invito a riscoprire empatia, identità e comunità attraverso l’arte, in uno spazio vivo, inclusivo e generativo.



È SNIP SNAP SNOUT, un festival di Gommalacca Teatro nato dalla sperimentazione di una Direzione Artistica Partecipata ovvero un gruppo di ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni, che insieme alla direzione artistica della compagnia, hanno scelto di collaborare per realizzare azioni di attivazione per la città, tramite il dispositivo del teatro. Il festival di narrazioni per le nuove generazioni è alla sua terza edizione, e si terrà il 29, 30 e 31 luglio 2025 con un programma intenso e variegato, ospitato dal Polo Bibliotecario di Potenza, tra la Sala Lucana e la suggestiva terrazza.



“Bisogna venire al festival se si crede che nelle nuove generazioni ci sia la forza di trasformare il presente. Bisogna venire al festival per scoprire creazioni artistiche di danza e teatro di artisti under 30. Bisogna seguire il festival se si ama l’improvvisazione poetica, ma anche se si vuole giocare a rincorrersi all’alba tra i parchi della città. Bisogna venire se si vogliono ascoltare storie di donne e di uomini che hanno la forza di trasformare la propria vita e quella di altre persone, credendo nell’impossibile”.

— Carlotta Vitale, director di Gommalacca Teatro







IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO *







29 LUGLIO – SI PARTE ALL’ALBA



05:49 | Viaggio al termine della notte

Si comincia all’alba con un gioco urbano a squadre. Partenza dalla Nave del Serpentone: i partecipanti attraversano la città in un viaggio denso di sfide e sorprese, fino alla meta finale, dove li aspetta una colazione offerta dal festival.

Evento gratuito ma su prenotazione tramite modulo online sul sito e i canali social.

18:00 – Sala Lucana, Biblioteca Nazionale | Umanità in versi

Una sessione di slam poetry curata da Slammals – branco poetico. Aperta a poeti e spettatori, che votano e decretano la voce più potente della giornata.

20:00 – Terrazza Biblioteca Nazionale | Spazi che raccontano

Open mic con Rossella Capobianco sul tema delle energie, dei luoghi e delle storie nel flusso del presente.

Segue alle 20:45 un aperitivo offerto (ingresso libero fino a esaurimento posti) e la presentazione ufficiale del festival.

21:30 – Terrazza | Non ho chiesto (io) di venire al mondo – Manifesto di Resa

Spettacolo teatrale di Alessandra e Roberta Indolfi. Un manifesto generazionale sull’essere ventenni oggi.

Evento a pagamento, con possibilità di riduzioni in base a determinate condizioni.





30 LUGLIO – MEMORIE, VALORI, MUSICA



19:00 – Sala Lucana | Valori umani: le memorie dignitose che resistono

Open mic con Mariaelena Bencivenga e Dino Miniscalchi, tra testimonianze, parole e resistenze personali e collettive.

21:00 – Terrazza | Non mi serve niente

Spettacolo del Teatro Libero di Palermo. Un’indagine teatrale sul lavoro, il valore e il divario sociale.

22:30 – Terrazza | Unplugged Solo

Concerto performativo di Alfredo Tortorelli tra voce, chitarra, piano, elettronica ed effettistica live.

Spettacolo e concerto sono un unico evento a pagamento, con biglietti accessibili e riduzioni disponibili.





31 LUGLIO – TERRITORI E FUTURO



18:00 – Sala Lucana | Pratiche artistiche e territori in trasformazione

Open mic moderato da Rocco Mentissi, con artisti, organizzazioni e istituzioni. Un dialogo su come l’arte può rigenerare i territori attraverso la visione delle nuove generazioni.

21:00 – Terrazza | Memori

Spettacolo di Nicola Lorusso e Giulio Macrì. Due personaggi nel proprio giorno del giudizio cercano risposte, tra ironia, sogno e realismo.

22:30 – Terrazza | Loveiscoil

Live set elettronico di Massimo Lovisco, un viaggio musicale tra infanzia, ricordi e suggestioni cinematografiche.

Spettacolo e live set sono un unico evento a pagamento, con tariffe accessibili e riduzioni disponibili.





* Tutti gli eventi, gratuiti e a pagamento, prevedono posti limitati e prenotazione obbligatoria.

Gli spettacoli serali sono a pagamento, con biglietti a tariffe contenute e possibilità di riduzioni (a condizioni specificate online).

Maggiori informazioni sono consultabili su www.gommalaccateatro.it e sulle pagine social Facebook e Instagram (@gommalaccateatropotenza - @gommalaccateatro). SNIP SNAP SNOUT 2025 è un invito a partecipare, ascoltare, agire… a restare umani.

