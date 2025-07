Tutto pronto nel centro valligiano per l’evento ‘Paterno Capitale del Rock’n’roll, in programma per il prossimo 25 luglio in Piazza Isabella Morra, che vedrà protagonista assoluto Capitan Fede Poggipollini. Parallelamente agli impegni con Luciano Ligabue, di cui è chitarrista da oltre 30 anni, l’artista bolognese, già storico membro dei Litfiba, in tour con la sua formidabile band nelle più importanti piazze italiane, sarà di scena quindi anche in Basilicata.







L’evento, voluto e organizzato dall’Associazione Green Music Factory, con il patrocinio del Comune di Paterno, prevede uno spettacolo musicale di due ore durante le quali Poggipollini, alla chitarra e alla voce, e la sua band porteranno sul palco una selezione di celebri brani nazionali e internazionali ispirati agli artisti con cui ha collaborato o che lo hanno influenzato. Sono previste cover di icone italiane come Battisti, Dalla, Daniele, Graziani, oltre a successi dei Beatles, The Clash, Bowie, Rolling Stones e altri.







Una festa rock coinvolgente e ricca di emozioni, insomma, pensata per celebrare grandi classici e far divertire il pubblico, grazie alla presenza live di un artista di rilievo nel panorama rock italiano, con una band solida e carismatica.







‘Un mix tra il rock internazionale e il patrimonio italiano – sostiene il fondatore e ideatore della Green Music Factory Pino Bitetti -, suonato da un interprete esperto e appassionato. L’obiettivo principale è stato quello di organizzare una serata dedicata alla piazza, alla musica e al coinvolgimento delle persone, in un’iniziativa pensata per valorizzare il territorio e unire gli appassionati’.







‘Ho volutamente scelto – prosegue Pino Bitetti - il rock’n’roll come linguaggio universale, capace di unire generazioni, raccontare emozioni e accendere energie positive. Piazza Isabella Morra diventerà così un palcoscenico dove storia e modernità si incontrano, dove la musica fa da ponte tra le persone’.







Soddisfazione anche nelle parole del Sindaco di Paterno, Tania Gioia, secondo cui ‘Questa manifestazione non rappresenta solo un grande evento musicale, ma un segnale chiaro: Paterno vuole essere un punto di riferimento per la cultura, l’arte e la musica di qualità. Ospitare un artista del calibro di Capitan Fede Poggipollini è un onore e un’occasione unica per la nostra comunità. ‘Paterno Capitale del Rock’n’Roll’ non sarà soltanto una festa, ma anche una dichiarazione d’intenti: vogliamo continuare a investire in bellezza e nelle occasioni che rendono il nostro paese vivo e attrattivo’.