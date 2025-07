Il Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata, tramite i tecnici della Stazione Sellata, ha partecipato all'evento "Volturino Experience", contribuendo con un momento di approfondimento dedicato alle attività istituzionali del CNSAS sul territorio lucano.



Durante l’iniziativa, mentre era in corso la dimostrazione delle tecniche di intervento su un trail runner infortunato, alle ore 13:00 è giunta un’attivazione dalla Centrale Operativa del 118 per un intervento reale di soccorso a Pietrapertosa (PZ), dove un biker si era infortunato in zona impervia.



L’equipe sanitaria, nel frattempo, era già intervenuta con l’elicottero di base a Potenza (PZ). A seguito della chiamata, una squadra composta da tre tecnici del Soccorso Alpino è stata immediatamente inviata sul posto, mentre un Tecnico di Elisoccorso (TE) si è posizionato in piazzola, pronto per l’imbarco sull’elicottero del 118 e il rapido trasferimento sul sito dell’incidente, con l’obiettivo di ottimizzare la tempestività e l’efficacia dell’intervento. L’operazione si è conclusa poco prima dell’arrivo dei nostri operatori.



Parallelamente all'intervento reale, nell’ambito del "Volturino Experience", è stata offerta ai presenti una sessione di divulgazione volta a illustrare l’organizzazione, i compiti e le modalità operative del Soccorso Alpino Basilicata, evidenziando l’impegno costante nella prevenzione degli incidenti e nel soccorso in ambienti impervi.



A completamento dell’intervento divulgativo, è stata eseguita una simulazione di soccorso, incentrata sul recupero di un trail runner infortunato a seguito di una caduta. La dimostrazione ha permesso di mostrare al pubblico le tecniche, le procedure e le attrezzature impiegate dagli operatori del Soccorso Alpino per stabilizzare l’infortunato e trasportarlo in sicurezza tramite l’uso di una barella portantina, sottolineando il livello di preparazione e la professionalità che contraddistinguono l’operato del Corpo.



Il CNSAS Basilicata esprime gratitudine agli organizzatori di "Volturino Experience" per l’opportunità offerta, confermando il proprio impegno nella promozione della cultura della sicurezza in montagna e nella diffusione della conoscenza delle proprie attività a beneficio della collettività.