Giovedì 24 luglio dalle ore 10 presso Scambiologico si terrà la presentazione del nostro dossier "La gestione dell'acqua in Basilicata", con il quale faremo il punto sullo stato della risorsa idrica e sulle responsabilità legate alla crisi idrica che sta attanagliando la nostra Regione.



Qual è lo stato dei bacini idrici del territorio? A che punto sono i piani pubblici di intervento e di gestione? Cosa c'è dietro il "caso Camastra" del 2024? Queste e tante altre domande sono al centro del lavoro svolto dal nostro Comitato Regionale della Legambiente.



Oltre alla presentazione del dossier, saranno resi noti anche i risultati delle indagini fisico-chimiche sul Lago di Pietra del Pertusillo, in occasione della 20° edizione della campagna nazionale di monitoraggio delle acque interne Goletta dei Laghi.



Il dossier "La gestione dell'acqua in Basilicata" e la tappa lucana della Goletta dei Laghi rientrano all'interno del progetto Agricoltura Clima Territorio. Il progetto Agricoltura, Clima, Territorio (acronimo A.C.T.) è finanziato a valere sull'avviso per il finanziamento di progettibdi rilevanza locale di cui all'art.72 del D.lgs. n.117/2017", promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore anni 2020-2021 della Regione Basilicata.