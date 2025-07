Maratea si prepara a vivere un’estate ricca di emozioni, arte e bellezza con “Maratea in Scena”, il cartellone di eventi che animerà la Perla del Tirreno. Un mese di spettacoli, concerti, teatro e appuntamenti culturali per tutti i gusti, ambientati negli angoli più suggestivi del territorio: dal centro storico al porto, dalle piazze al maestoso Cristo Redentore.

Tra gli eventi di punta, l’atteso ritorno dell’Opera lirica, che porterà in scena un grande classico del repertorio italiano: la "Turandot" di Giacomo Puccini, in una cornice d’eccezione, il Parco Tarantini.

Torna anche la rassegna Maratea Jazz Itinerante, il festival che accompagna il pubblico in un viaggio tra le note del jazz, con performance live in diverse location della città. Ogni serata sarà un’esperienza unica, capace di unire musica di qualità e valorizzazione del territorio.

Imperdibile il concerto “Qui dove il mare luccica”, un sentito omaggio al grande Pino Daniele, che si terrà nella spettacolare cornice del Cristo Redentore. Una band d’eccezione interpreterà i brani più amati del cantautore napoletano, regalando al pubblico una serata di pura emozione.

Il Ferragosto a Maratea sarà, come da tradizione, uno dei momenti più attesi dell’estate. Il centro storico si trasformerà in un teatro a cielo aperto grazie all’Incendio al Campanile, uno spettacolo pirotecnico suggestivo che avvolgerà di luci e colori le architetture antiche. All’alba, l’atmosfera si farà più intima e poetica con il Concerto dell'Aurora, un incontro musicale con il giorno che nasce, immersi nella magia del paesaggio marateota.

Non mancheranno gli spazi dedicati alla cultura con la presentazione dell’ultimo libro di Antonio Monda, “Incontri Ravvicinati”,e il ciclo “Conversazioni al tramonto”, una serie di appuntamenti serali per approfondire la storia di Maratea, le sue tradizioni e le sue genti. Tra questi, una serata speciale sarà dedicata al 60° anniversario del Cristo Redentore, che si celebrerà proprio nel 2025, con racconti e testimonianze che ripercorrono la storia di uno dei simboli più iconici del territorio. E poi gli eventi culturali in collaborazione con il locale Centro Culturale e con la Pro-Loco di Maratea.

La riflessione sull’ambiente sarà protagonista grazie alla collaborazione con Legambiente e alla presenza di Goletta Verde, con incontri dedicati alla sostenibilità, alla tutela del mare e alla salvaguardia delle coste. In programma anche un suggestivo concerto del Maestro Francesco Rizzo, che unirà musica e natura in una performance evocativa e immersiva.

Il Marateatro Festival proporrà un programma di spettacoli tra teatro, musica e contaminazioni artistiche, portando in scena artisti locali e nazionali. Un’occasione per riscoprire la magia del teatro all’aperto, immersi in scenari di grande suggestione architettonica e naturalistica. Anche la gastronomia avrà il suo spazio nel cartellone di “Maratea in scena”, con il ritorno di tre serate, nella seconda metà di agosto, dedicate ai sapori tipici del territorio, da vivere in un’atmosfera festosa e autenticamente legata alle radici locali.



“Maratea in scena” è promosso dal Comune di Maratea, con il supporto della Regione Basilicata, associazioni e realtà locali, per valorizzare la cultura, la musica e l’identità del territorio.