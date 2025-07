17/07/2025 - L’Ordine incontra gli iscritti: trasparenza, dialogo e futuro condiviso

L’Ordine degli Psicologi della Basilicata è lieto di invitare gli organi di stampa alla giornata di confronto aperta a tutte le iscritte e gli iscritti, in programma per sabato 19 luglio 2025, alle ore 10:00, presso la sede dell’Ordine in Via della Chimica, 61 a Potenza. -->continua