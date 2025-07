Presentazione di “Camici nel buio”, libro fotografico dell’Aor San Carlo sul Covid



Un racconto per immagini della pandemia vissuta dall’interno: “Camici nel buio” è il libro fotografico sull’impegno dell’Aor San Carlo nella lotta contro il Covid-19, che sarà presentato mercoledì 23 luglio, alle ore 11:00, nella Sala A della palazzina degli uffici dell’ospedale San Carlo di Potenza.



“Questo libro - dichiara il Direttore Generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera - nasce dal bisogno di ricordare non solo il dolore, ma anche la forza, la solidarietà, il coraggio collettivo che hanno animato il nostro lavoro giorno dopo giorno durante il periodo dell’emergenza pandemica. Attraverso queste fotografie vogliamo restituire dignità e memoria a chi ha vissuto in prima linea l’emergenza e offrire una testimonianza concreta alle generazioni future”.



Il volume raccoglie una selezione di fotografie scattate in gran parte dagli stessi operatori sanitari, scatti inediti che restituiscono l’intensità di quei mesi drammatici, vissuti tra reparti di terapia intensiva, corsie svuotate, mani protese dietro guanti, tute e mascherine. Rappresenta una testimonianza autentica dell’impegno quotidiano del personale medico, infermieristico e tecnico attraverso uno sguardo diretto e partecipato che restituisce non solo la dimensione clinica e organizzativa della crisi, ma anche l’umanità, la speranza e la resilienza che hanno caratterizzato la quotidianità dell’ospedale durante i tanti giorni bui.



Alla presentazione interverranno dirigenti sanitari, medici impegnati in prima linea e rappresentanti delle istituzioni – il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi; gli Assessori alla Salute avvicendatisi nel tempo, Rocco Leone, Francesco Fanelli e Cosimo Latronico; il Direttore Generale per la Salute e politiche della persona, Domenico Tripaldi – che condivideranno i loro ricordi, le difficoltà affrontate e il significato di questa iniziativa editoriale come strumento di memoria e riconoscimento collettivo.



Per l’occasione, in sala saranno esposti dei pannelli fotografici realizzati dall’UOC di Malattie Infettive dell’ospedale San Carlo: scatti spontanei che immortalano la vita quotidiana durante la prima ondata della pandemia a testimonianza dello spirito di sacrificio e della dedizione che hanno animato e sostenuto il personale sanitario. Le foto diventeranno una mostra permanente all’interno del reparto per ricordare quei momenti di straordinaria difficoltà e coraggio, per consolidarli nella memoria e rafforzare lo spirito di gruppo e il senso di appartenenza creato durante l’emergenza sanitaria. Sono immagini che vogliono ispirare, servendo da costante promemoria della forza d’animo, delle esperienze vissute e delle sfide superate: un patrimonio inestimabile che deve essere custodito e valorizzato.



Al termine dell’incontro è prevista, inoltre, l’inaugurazione della nuova TAC e dei rinnovati locali della Medicina Nucleare. Un ulteriore momento significativo che sottolinea il continuo impegno della direzione strategica dell’Aor San Carlo nel potenziamento delle strutture e dei servizi sanitari, nella prospettiva di una sanità moderna, efficiente e vicina ai bisogni della comunità.