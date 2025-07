A Banzi il FOODIES – Festival della Ruralità 16/07/2025 Un evento diffuso che celebra il cibo come espressione identitaria e motore di innovazione. FOODIES – Festival della Ruralità, promosso dal GAL Lucus Esperienze Rurali, in programma dal 18 al 20 luglio nell’antichissimo borgo di Banzi, nel cuore dell’alta Valle del Bradano, è un laboratorio culturale che intreccia tradizione e futuro, coinvolgendo attivamente comunità locali, produttori, chef, artisti ed esperti.

FOODIES nasce per valorizzare il patrimonio agroalimentare dell’Alto Bradano e del Vulture, trasformando i prodotti locali in strumenti di racconto e scoperta. Attraverso eventi, incontri e attività immersive, il festival esplora nuovi stili di vita, tendenze alimentari e modelli sostenibili, offrendo una riflessione condivisa sul ruolo del cibo, attraverso una narrazione autentica che rafforza l’identità rurale e intercetta le sensibilità dei consumatori di oggi.

“Con FOODIES raccogliamo l’eredità della Lucus Academy per dare vita a un laboratorio aperto e sperimentale, in cui il patrimonio enogastronomico del territorio non viene solo raccontato, ma messo in scena e rigenerato. – ha spiegato Nicola Vertone, Presidente GAL Lucus – Esperienze rurali srl - Vogliamo proiettare le nostre eccellenze verso il futuro, intrecciando tradizione e innovazione in un dialogo inclusivo e contemporaneo.”



Venerdì 18 luglio, il Festival si apre con l’inaugurazione ufficiale e la tavola rotonda “Cibo e territorio: la forza delle radici”, che vedrà il confronto tra rappresentanti istituzionali, storici e artisti locali. Ospite d’eccezione sarà il maestro Vincenzo Tiri, nome di eccellenza dell’arte dolciaria lucana nel mondo. A seguire, lo show cooking “La Basilicata in cucina” a cura della DSE Dipartimento Solidarietà Emergenze - Federazione Italiana Cuochi – Basilicata APS, l’apertura di una mostra tematica dedicata al pane e due masterclass serali su vino e olio. La giornata si chiuderà in musica con il concerto in piazza del gruppo Skanderground.



Sabato 19 luglio, la grande tradizione del pane casereccio rivive grazie al celebre fornaio romano Gabriele Bonci, tra i lievitisti di maggior rilievo del Paese, che ha rivoluzionato il modo di fare pane e dolci con l’uso di grassi animali alternativi. Bonci sarà ospite d’onore del panel “Il bello del pane…e non solo”, introdotto dal Sindaco di Cancellara, Franco Genzano.



Si prosegue alle ore 20, spazio al dialogo sul futuro dei giovani con l’incontro “Restare in Basilicata: Opportunità, Futuro e Sfide”, alla presenza di Marcello Pittella, Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata, e Domenica Mirauda, docente dell’Università degli Studi della Basilicata. La serata proseguirà con nuovi laboratori sensoriali di cucina, show cooking dedicati alla reinterpretazione dei piatti tradizionali, masterclass su vino e olio, e una degustazione guidata di ricotta con produttori locali. In chiusura, il concerto del gruppo Renanera.



Domenica 20 luglio, giornata conclusiva del Festival, riflettori puntati su sostenibilità e lotta allo spreco alimentare. Si comincia alle ore 9, nella Sala Consiliare di Banzi, con il laboratorio di sana alimentazione “Nutrizione è madre”, seguito dall’incontro “Bio è meglio: Esperienze e strategie per un’agricoltura etica, sostenibile e innovativa”, con la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti istituzionali e del sen. Pasquale Pepe, Vicepresidente della Regione Basilicata. Gran finale in musica con il concerto de I Tarantolati di Tricarico.



FOODIES è un progetto del GAL Lucus Esperienze Rurali, realizzato con il contributo delle comunità locali, per valorizzare il patrimonio agroalimentare e culturale dell’Alto Bradano e del Vulture.



Per programma e info: https://www.gallucus.it/

