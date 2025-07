Open Sound annuncia una nuova tappa del format Genius Loci, in programma il 19 luglio 2025 presso il Castello del Malconsiglio a Miglionico (MT).

Genius Loci è il format di Open Sound che mira a mettere in relazione la musica contemporanea con luoghi significativi della Basilicata, trasformando spazi carichi di storia e simbolo in contesti di ascolto condiviso.

Musica per abitare un luogo.



Per questa attivazione, Genius Loci ospita Frenetik, produttore musicale, polistrumentista e direttore artistico romano. Conosciuto per il suo lavoro in duo con Orang3, artefice di produzioni per artisti di punta del panorama musicale italiano (Achille Lauro, Coez, Gemitaiz, MadMan, Salmo e Carl Brave x Franco126, …), Frenetik ha costruito un linguaggio unico che unisce elettronica e strumenti acustici. Dal 2019 è direttore artistico dell’etichetta indipendente Asian Fake (Coma Cose, Venerus, Meg, Casino Royale, …) e nel 2024 ha dato vita a Future Nomadz, un nuovo progetto elettronico insieme a Orang3 e Loose Horses.



Un denso programma di attività animerà diversi spazi del Castello del Malconsiglio. Si comincia alle ore 18:30 con il laboratorio “Archivio Presente” realizzato da Atomico Progetti dedicato al tema della archiviazione in formato fisico e digitale; alle 20:30 è previsto il dj set del giovane producer lucano Davide Accettura (in arte dj Stivo), accompagnato da una installazione del collettivo “In The Middle”; infine, alle 22:00, Frenetik concluderà la serata con un set originale, concepito per entrare in relazione con lo spazio del castello e con una speciale installazione visiva curata da Luca Bia e realizzata in collaborazione con Archivio Futuro.

Archivio Futuro è un progetto di raccolta e digitalizzazione di materiale fotografico e audiovisivo, promosso dal Comune di Miglionico, per tutelare la memoria storica della comunità di Miglionico. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di preservare e valorizzare il patrimonio culturale locale, rendendolo accessibile a tutti. Durante la serata, le immagini d’archivio rielaborate visivamente dialogheranno con la musica di Frenetik con l’ausilio di un sistema di ledwall, trasformando la corte del Castello del Malconsiglio in uno spazio di narrazione collettiva che mette in relazione passato, presente e comunità.



L’iniziativa, prodotta dall’Associazione Multietnica di Potenza in collaborazione con il progetto Archivio Futuro, è sostenuta dal Comune di Miglionico e dal GAL Start 2020