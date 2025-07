Si è svolta nei giorni scorsi, a Potenza, una toccante cerimonia per celebrare il ritorno in Italia dei resti mortali del Soldato Antonio Garaguso, militare lucano originario di Accettura (MT), sepolto per 81 anni in Polonia.

Le spoglie del militare, classe di leva 1911, sono state accolte dal Comandante del Comando Militare Esercito “Basilicata”, Colonnello Gennaro Scotto di Santolo e da tutto il personale militare e civile, nella Caserma “Francesco De Rosa” di Potenza.

Durante il saluto di commiato, sono state ripercorse idealmente le tappe della vita militare del Soldato Garaguso, catturato dai tedeschi in Albania e deportato in un campo di concentramento in Germania, dove morì l’1 giugno 1944.

Inoltre, per onorare degnamente il Caduto, nella caserma “De Rosa” è stata allestita una camera ardente aperta al pubblico. I suoi resti mortali sono stati poi trasferiti ad Accettura, suo paese natale, dove si è tenuta una messa in suffragio e la sepoltura accanto ai resti di altri due commilitoni, i Soldati Lo Scalzo e Belmonte, rientrati dalla Germania nello scorso mese di marzo.