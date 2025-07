Nello scrivere il mio quarto libro, precisamente quello su parte del patrimonio artistico della Basilicata presente in centotrentuno paesi della regione, ho avuto modo di studiare e approfondire le numerose testimonianze storico-artistiche, culturali e antropologiche che caratterizzano Chiaromonte. Sono tornata molte volte in questo paese sempre per i motivi citati, ma per quanto riguarda le cure mediche di cui ho bisogno ho sempre pensato che ci si potesse curare bene principalmente da Roma in su. Per una semplice OCT, ossia una tomografia computerizzata, esame prezioso per ottenere immagini dettagliate della retina in relazione a diverse patologie oculari, bisognava spostarsi in regioni limitrofe. Altrettanto andava fatto per punture intravitreali. Tuttavia, sempre visitando i paesi della nostra regione, sono venuta a conoscenza della professionalità, della bravura e delle competenze della dottoressa Maddalena Stalfieri. Nella mia esperienza ho potuto apprezzare quanto la dottoressa, il cui lavoro viene coadiuvato da due infermiere, Mara Perciante e Giulia Benucci, abbia reso un centro di eccellenza il Reparto di Chirurgia Oftalmica presso il Presidio Ospedaliero “San Giovanni” di Chiaromonte. Sento il dovere di sottolineare che la dottoressa Stalfieri possiede grandi doti professionali e umane, cosa non comune, basilari per un rapporto di fiducia e di empatia, fondamentali nel rapporto con il paziente. Anche nella nostra regione disponiamo quindi di eccellenze e ritengo doveroso portarlo a conoscenza.

Wilma Fittipaldi