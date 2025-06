Si è conclusa sul lungomare di Metaponto la terza edizione del "Festival 2025 Bikers per la Vita", organizzato dall’Associazione Bikers per la Vita ASD/APS, con il patrocinio gratuito dei Comuni di Bernalda e Tursi, nonché del GAL START 2020. Un evento all’insegna dell’unione e della riflessione sul tema dell’autismo.

Oltre ogni aspettativa, la partecipazione è stata intensa e sentita: motociclisti, famiglie, associazioni e cittadini hanno condiviso momenti di divertimento, aggregazione e solidarietà, in un clima di spensieratezza e connessione autentica. Musica dal vivo, spettacoli, comicità, street food e attività per tutte le età hanno fatto da cornice a un programma ricco di contenuti umani e sociali.

Durante la manifestazione è stato presentato il progetto "Psicomotricità Sensoriale in Moto", a cura del dott. Luca Nuzzo – terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva – attivo in Basilicata con il supporto di un team di esperti. Il progetto è volto a sviluppare la percezione sensoriale e la socializzazione nei bambini autistici.

A suggellare il valore umano e istituzionale dell’iniziativa, i Comuni di Bernalda e Tursi – rappresentati dai rispettivi sindaci, Francesca Matarazzo e Salvatore Cosma – hanno sottoscritto un “Patto di Amicizia” mediante delibera di Giunta, con l’obiettivo di rafforzare la sinergia tra i territori e sostenere iniziative comuni nel segno della solidarietà e dell’inclusione.

"Vogliamo portare benessere, energia e luce dove c’è fatica. Creare connessioni, alleggerire il peso delle difficoltà e offrire momenti in cui ci si possa sentire davvero accolti. Questa è la nostra missione", ha dichiarato il presidente dell’associazione, Antonio Lofrano, che ha poi aggiunto: "Un grazie speciale a tutti coloro che hanno partecipato, collaborato, creduto e reso possibile questo piccolo grande miracolo di umanità in movimento".

A moderare l’evento è stata la giornalista Mary Padula.