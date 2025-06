Ferrandina si prepara a vivere un’estate ricchissima di eventi che, da luglio a settembre, animeranno la città con spettacoli, concerti, danza, sport, tradizioni popolari e mostre. Con “Estarte 2025” la città è pronta a trasformarsi in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.



Eventi di punta dell'Estate 2025 il Fiati Festival Ferrandina, la Settimana dello Sport e il Majatica Jazz Festival, tutti riconosciuti patrimonio culturale intangibile della Regione Basilicata.



Dal 20 al 27 luglio, il Chiostro San Domenico e Piazza Plebiscito saranno il cuore pulsante del Fiati Festival Ferrandina: una settimana interamente dedicata alla musica per fiati, un viaggio sonoro tra concerti, masterclass ed esibizioni che vedranno protagonisti artisti di talento e formazioni musicali d'eccezione. Un’autentica esplosione di “Note bianche” travolgerà la città, venerdì 25, con spettacoli di musica in movimento fino a notte fonda. Gran finale domenica 27 luglio, in piazza Plebiscito con lo spettacolo musicale “All That Musical”.







Il 31 luglio, per la gioia dei più giovani, si balla con “La discoteca in piazza”. Ma l’intrattenimento non manca anche per chi ama tenersi in movimento. La Settimana dello Sport, in programma dal 1 al 7 agosto, spazia tra diverse discipline: dal basket alle bocce, dal beach volley all'atletica, passando per tennis e calcio, senza dimenticare il palo della cuccagna e i giochi di una volta. Il 2 agosto la città si veste di rosa con la Passeggiata Komen, a sostegno della lotta ai tumori al seno. Un’iniziativa che coniuga benessere, socialità e spirito di comunità.







Uno degli appuntamenti più attesi si conferma il Majatica Jazz Festival. Dal 9 al 13 agosto, con ospiti del calibro di Enzo Avitabile e i Bottari, Fabrizio Bosso, Andy Sheppard, Furio Di Castri, il Sonoro Quartet, e tanti altri, il festival offrirà emozioni indimenticabili tra jazz tradizionale, sperimentazioni sonore e contaminazioni internazionali.







Anche quest’anno, inoltre, l’Amministrazione non ha fatto mancare il suo contributo per i festeggiamenti del patrono San Rocco, con un denso programma che dal 14 agosto, saprà coniugare momenti di fede e devozione con la musica e l’intrattenimento.



Da non perdere il 18 agosto il concerto in piazza Plebiscito del cantautore Fred De Palma.



A completare il cartellone di “Estarte” oltre cinquanta appuntamenti, tra danza, moda, mostre, sagre, moto e auto d’epoca, teatro e attività dedicate ai più piccoli, come “Fesso chi non legge” con il Bibliomotocarro, e il “Basket nei quartieri”.



“Ferrandina- dichiara il sindaco Carmine Lisanti- si conferma una città viva e accogliente, capace di proporre eventi di qualità che abbracciano musica, cultura, sport e le nostre radici più profonde. Voglio ringraziare di cuore tutte le associazioni che, con il loro entusiasmo e la loro dedizione, hanno reso possibile arricchire la programmazione messa in campo dall’Amministrazione, rafforzando il senso di comunità e valorizzando al meglio il nostro splendido territorio”.



“Estarte 2025” non è solo una rassegna di appuntamenti: è un invito a vivere Ferrandina in ogni sua espressione, tra bellezza, storia, musica e passione.