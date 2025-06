In un momento storico in cui molti piccoli borghi rischiano lo spopolamento e la perdita di identità, a Carbone, nel cuore della Basilicata, prende vita un progetto che unisce competenza, passione e senso di comunità. Un’idea nata dall’iniziativa di due professionisti – un ottico e una farmacista – che hanno deciso di investire nella propria terra, dando vita a uno spazio di salute, accoglienza e crescita.

Di seguito, la lettera con cui raccontano il loro percorso, ringraziano chi li ha sostenuti e rilanciano nuovi progetti.





Scrivo queste righe per ringraziare coloro che hanno creduto e credono in un progetto ambizioso, ma soprattutto nato da un sentimento profondo di appartenenza a questa terra.



Sono un ottico di professione e, insieme a mia moglie – farmacista – abbiamo deciso di unire le nostre competenze aprendo un piccolo corner di ottica all’interno della farmacia. È stato il primo passo per offrire un servizio più completo e professionale a Carbone, mettendo le persone e i loro bisogni al centro, ma anche per attrarre utenza dai paesi vicini, offrendo competenza, disponibilità e servizi accessibili, come ad esempio la convenzione dell’ottica con le assicurazioni sanitarie.



Col tempo, però, si è accesa un’idea più ampia: quella di contribuire a far crescere Carbone come un centro non solo culturale ma anche di servizi professionali. Così è nato lo studio medico privato, che mette a disposizione spazi a medici e specialisti per poter esercitare in autonomia la loro attività sul nostro territorio.

È uno spazio aperto a chi desidera lavorare in modo indipendente, in totale autonomia, senza vincoli gestionali: un’opportunità pensata per chi vuole offrire il proprio servizio alla comunità, contribuendo a valorizzare insieme il territorio.



Questo studio non è pensato come un’attività da cui trarre un guadagno personale: non nasce per questo, ma come leva per creare movimento, un indotto per l’ottica, per tutte le altre attività commerciali del paese, e per far riscoprire Carbone in tutta la sua bellezza e potenzialità.





Carbone non è solo un piccolo centro abitato: è un luogo fatto di persone genuine e dolci, ricco di storia, cultura, natura; un paese con boschi bellissimi, sentieri, area camper, tartufi, prati verdi immensi.

È un posto dove si può venire a rigenerarsi, dove si respira autenticità e c’è ancora tanto da valorizzare, tanto da raccontare. Questo progetto vuole essere un piccolo seme in questa direzione: creare servizi per le persone, attrarre professionisti, visitatori e famiglie; un modo per far vivere Carbone a 360°.



Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno creduto – e continuano a credere – in questa idea: medici, professionisti, amici, cittadini.

Il vostro sostegno e la vostra fiducia rappresentano per noi la forza più grande per andare avanti.



Un ringraziamento speciale va al Sindaco, Mariano Mastropietro, figura profondamente attiva nella vita della comunità.

Con grande energia e visione, sta realizzando numerosi progetti concreti per il bene del paese, contribuendo in modo significativo al suo sviluppo e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. In questo contesto di impegno e attenzione al territorio, il suo sostegno al nostro progetto si è rivelato particolarmente prezioso. Fin dall’inizio, infatti, ha dimostrato fiducia, sensibilità e lungimiranza, esprimendo sincera ammirazione e apprezzamento per il lavoro svolto. La sua vicinanza rappresenta per noi una conferma importante e un incoraggiamento concreto a proseguire con passione e determinazione.



Un grazie di cuore va anche a chi ci ha fatto arrivare parole di affetto che ci hanno profondamente toccato. Alcuni ci hanno detto:

“Grazie per quello che fate per noi, siete due angeli!”, oppure coloro che, dopo una visita allo studio, si fermano semplicemente per dire “grazie” – frasi semplici ma potentissime, che ci danno il coraggio e la conferma che stiamo provando a fare qualcosa di buono.



Le vostre parole ci riempiono di una gioia indescrivibile, ed è per questo che, in realtà, siamo noi a dover dire GRAZIE a voi, perché arricchite ogni giorno i nostri cuori con il vostro affetto.



Nonostante le difficoltà che ci sono e ci saranno, il nostro impegno rimarrà sempre costante.

Andremo avanti con determinazione, per il bene di chi ha bisogno, con la speranza di fare davvero la differenza.



Vi sono anche altri progetti in cantiere, idee che speriamo di realizzare quanto prima, con lo stesso spirito di servizio e amore profuso per Carbone, per continuare a far crescere il nostro territorio e la nostra comunità.



Gaetano Provenza