È iniziata stamattina, 24 giugno 2025, una settimana contrassegnata da eventi significativi per alcuni dei

Borghi Eccellenti Lucani, luoghi ricchi di storia e tradizione che meritano di essere valorizzati e scoperti. La

mattinata ha preso avvio nel suggestivo borgo di San Fele, noto come il borgo delle Cascate, dove si è tenuta

l'inaugurazione dello Sportello IAT (Informazioni e Accoglienza Turistica) comunale. Il prestigioso evento

ha visto la partecipazione del Primo Cittadino di San Fele, del Presidente della Provincia di Potenza,

Giordano, e della Direttrice dell'APT Basilicata, dott.ssa Sarli, accompagnati da vari sindaci dei comuni

limitrofi.

L'apertura dello IAT rappresenta un passo fondamentale per promuovere la ricchezza naturalistica e

culturale del territorio, offrendo ai turisti informazioni dettagliate e servizi adeguati per vivere appieno

l'esperienza lucana. La presenza delle autorità locali sottolinea l'importanza di unire le forze per

incentivare il turismo e garantire lo sviluppo sostenibile dei borghi.

Nel pomeriggio si prosegue nel Comune di Ruoti, il borgo delle tradizioni. Qui, si terrà un incontro dedicato

agli affascinanti abiti tipici della tradizione lucana, un'opportunità per riscoprire il patrimonio culturale

attraverso l'arte della sartoria e la storia degli abiti che raccontano il passato di queste comunità. L’evento

si propone di coinvolgere la popolazione locale e i visitatori, rendendo vivace un dialogo intergenerazionale

sulle tradizioni artigianali.

La settimana culminerà sabato prossimo con l’inaugurazione "DELLE VIE DELL’ACQUA ANTICA" a Vaglio

Basilicata. Questi percorsi naturalistici, caratterizzati da paesaggi mozzafiato e una flora e fauna uniche,

rappresentano un'opportunità per connettere il turismo con la salvaguardia dell'ambiente. Attraverso

escursioni guidate, i visitatori avranno l'opportunità di immergersi nella bellezza del territorio lucano.

Infine, domenica a Balvano si inaugurerà un'area Camper, un'iniziativa che mira a facilitare l'accoglienza

dei turisti in camper, incentivando così un tipo di turismo sempre più in crescita. Questi eventi

testimoniano un dinamismo turistico crescente che non solo stimola l'economia locale, ma anche promuove

un interesse sempre maggiore verso il turismo di qualità, confermando la Basilicata come meta privilegiata

per viaggiatori in cerca di autentiche esperienze culturali e naturali.