Due giorni di grande musica, quelli vissuti con il supporto delle Pro Loco UNPLI Basilicata, nelle province di Matera e Potenza, in occasione della Festa della Musica.

Lo scorso venerdì, il teatro privilegiato è stata la suggestiva cornice del Castello Torremare di Metaponto, in cui è stato ospitato un concerto, organizzato dall’UNPLI Basilicata, con la direzione artistica del Maestro, Pasquale Menchise del gruppo “Alma Latina”, che ha incantato il pubblico con un viaggio sonoro tra ritmi latini, jazz e con musica contemporanea. Un lavoro condiviso che ha visto protagonisti la Pro Loco di Metaponto, Basilicata Circuito Musicale e che ha ricevuto vari patrocini istituzionali del comune di Bernalda, della Regione Basilicata e dell’APT Basilicata. Alla presenza dei presidenti delle Pro Loco di Rotondella e di Terranova di Pollino, grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Pro Loco di Metaponto, Pino Gallo, dalla sindaca Francesca Matarazzo e dall’assessora, Enza Bonelli. Un successo di pubblico e gradimento si è, altresì, verificato nel secondo appuntamento artistico dello scorso sabato, a Potenza. In una gremita Piazza Matteotti del centro storico, è stato celebrato il “Solstizio d’Estate”, con un concerto evento, promosso dall’amministrazione comunale di Potenza in collaborazione con Basilicata Circuito Musicale e l’UNPLI Basilicata, dell’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata, diretta del Maestro Pasquale Menchise e con la partecipazione eccezionale del soprano, Azzurra Terrana e del tenore, Andrea Calce.



Vito Sabia, il Presidente delle Pro Loco UNPLI Basilicata, ha commentato: «Sono orgoglioso di sottolineare il prezioso contributo delle Pro Loco lucane nell'organizzazione di iniziative musicali diversificate e di qualità per la Festa della Musica 2025. Questi eventi rappresentano non solo un momento di grande coinvolgimento culturale e sociale, ma anche un’opportunità per valorizzare le tradizioni, i talenti locali e il patrimonio musicale della nostra terra. L’UNPLI Basilicata continua a sostenere con forza queste manifestazioni, riconoscendo nel ruolo delle Pro Loco un motore fondamentale per la promozione del territorio e per il rafforzamento del senso di comunità. Attraverso la musica, le nostre comunità si ritrovano e si raccontano, offrendo a cittadini e visitatori esperienze uniche e coinvolgenti».



Il Maestro, Pasquale Menchise ha ribadito: «Ormai la musica è nell’anima di tutti e la Festa della Musica, in particolare, sottolinea questo aspetto. L’UNPLI celebra a livello nazionale l’importante giornata e anche qui in Basilicata, abbiamo voluto farlo con gli importanti concerti di Potenza e Metaponto. Quest’ultimo è stato inserito in un contesto un po’ diverso, visto che non sempre si ascolta musica latina eseguita da artisti di tale valore che, mi piace sottolineare, sono tutti lucani. Nel capoluogo, invece, l’omaggio a Bizet e agli italiani illustri come Verdi, Puccini e Mascagni oltre che agli autori napoletani con brani che io stesso ho riarrangiato».



Pasquale Scavone, Presidente dell’Orchestra sinfonica 131 della Basilicata ha commentato: «La soddisfazione è immensa perché siamo insieme in partnership con L’UNPLI che sempre ci coinvolge e che svolge tante manifestazioni di qualità. Speriamo di poter costruire tante nuove opportunità condivise, avendo ricevuto anche l’approvazione del progetto da parte del Ministero per il prossimo triennio ‘25/‘27».





L’assessore comunale alla Cultura del comune di Potenza, Roberto Falotico ha concluso: «Le Pro Loco sono parte fondante dei nostri avvenimenti, non a caso l’allestimento della piazza e la logistica la curano proprio loro ed è fatto tutto da volontari. Il solstizio d’estate, quest’anno, inaugura il cartellone “Estate in città”, con tante opportunità che guardano a curare una educazione alla cultura e alla cultura musicale, in particolare. C’è quella tipologia di musica che spesso è anche difficile ascoltare, perché magari bisogna andare a teatro per farlo e invece noi, l’estate, la utilizziamo per portare tutto ciò che è sinfonica, lirica nelle nostre piazze. Riteniamo che sia giusto fare accorgere la comunità, a volte distratta, che c’è una musicalità che va rincorsa, perché è da lì che possiamo avere sempre di più per la nostra anima».