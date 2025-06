Questa sera, alle ore 19:30 presso l’Auditorium Sociale di Malvaccaro, il pubblico avrà l’occasione di immergersi nelle sonorità intense e raffinate del Mefitis Quartet, che inaugurerà le giornate di presentazione del suo primo lavoro discografico, dal titolo evocativo: Passione.



Il quartetto, composto da Tiziana Lobosco (mezzosoprano), Valeria Veltro (contralto), Francesco Latorraca e Gaetano Agoglia (chitarristi), offrirà un viaggio musicale che unisce tecnica, sentimento e ricerca artistica, confermando la vocazione di questo ensemble a sperimentare e valorizzare il repertorio classico e contemporaneo per voce e chitarra.



Dopo la tappa odierna a Malvaccaro, Passione verrà presentato anche mercoledì 26 giugno presso l’Auditorium Pasolini di Barile e sabato 29 giugno nella suggestiva cornice della Corte del Castello di Savoia di Lucania. Tutti i concerti inizieranno alle 19:30.



L’evento sarà inoltre l’occasione per annunciare la tournée nazionale e internazionale che vedrà il Mefitis Quartet protagonista nel 2025, portando la propria arte e il nuovo album Passione sui palcoscenici di prestigiosi festival e teatri. A coronare un anno straordinario, il quartetto è stato selezionato da Bravi Italia, l’organizzazione nazionale che ha scelto sei artisti di spicco a livello nazionale per esibirsi in un concerto esclusivo alla Carnegie Hall di New York, il prossimo 17 novembre 2025.



Un traguardo importante e motivo di orgoglio per la Basilicata e per tutto il panorama musicale italiano. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e per chi desidera lasciarsi trasportare dalla magia di quattro interpreti uniti dalla stessa, autentica passione per l’arte.