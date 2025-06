Gli artisti di fama internazionale Lucy + Jorge Orta tornano in Basilicata con un nuovo progetto artistico, Il Nido, che sarà presentato sabato 28 giugno 2025 alle ore 17.00 presso la Sala consiliare della Città di Lauria.

L’opera rappresenta una tappa significativa nella loro ricerca artistica in cui arte, ecologia e impegno sociale si fondono per generare consapevolezza e dialogo.

Concepita in risposta alla perdita continua di biodiversità, Il Nido invita il pubblico a riflettere sullo stato di salute delle Terra, sulla fragilità degli ecosistemi, sulla scomparsa delle specie, sul riscaldamento globale.

L’intervento, pensato in stretta relazione con il territorio e il suo patrimonio naturale, si inserisce nel percorso del duo artistico che unisce estetica, responsabilità sociale e sostenibilità ambientale.

Questa opera nasce dal desiderio di attivare uno spazio poetico ma anche di coscienza ecologica e rispetto. L’obiettivo degli artisti è creare esperienze che possano trasformare lo spettatore in cittadino attivo e consapevole.

L’opera permanente sarà sempre accessibile al pubblico e diventerà parte integrante del paesaggio, arricchendo il patrimonio di arte contemporanea già presente nell’area, grazie al lavoro costante dell’associazione ArtePollino che ha co-progettato con il Comune di Lauria, Assessorato all’ambiente, l’intervento di valorizzazione del bosco di Canicella.

Il duo artistico ha già collaborato con l’associazione ArtePollino realizzando una performance nell’ambito del programma per Matera Capitale Europea della Cultura 2019 e successivamente un’opera di video arte.



La conversazione pubblica con gli artisti sarà introdotta dal Sindaco Gianni Pittella, dall’assessora Ester Caimo e guidata da Carmine Cassino e Gaetano Lofrano. Seguirà una visita guidata con gli artisti sul sito dove è stata installata l’opera.