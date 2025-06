L’Assemblea dei soci di Basilicata Creativa, riunitasi il 20 giugno 2025, ha rieletto Raffaele Vitulli alla guida del cluster e confermato il Comitato direttivo per il prossimo triennio. Una scelta nel segno della continuità per un’organizzazione che, dal 2018 a oggi, ha saputo generare progettualità per oltre 15 milioni di euro tra fondi regionali, ministeriali ed europei.



I consiglieri in rappresentanza delle imprese sono: Umberto Brindisi, Antonio Di Biase, Michele Cignarale (Segretario), Cosimo D’Ercole, Angelo Donvito, Sante Lomurno, Nicola Palmieri, Fausto Villani e le new entry Francesco Ruggeri, Raffaele Santangelo, Sara Stolfi. I consiglieri in rappresentanza degli enti di ricerca sono: Antonella Guida (Vicepresidente), Carolina Innella e Nicola Masini (Vicepresidente Vicario).



In sei anni di attività, Basilicata Creativa ha coinvolto uno staff di oltre 50 tra professionisti e giovani talenti lucani provenienti da diverse aree del territorio, adottando un modello operativo cosiddetto “full remote”. Ha favorito la nascita di oltre 40 prototipi innovativi grazie alla collaborazione tra imprese lucane di eccellenza, enti pubblici e organismi di ricerca e promosso interventi ad alto impatto su molti Comuni e borghi della Basilicata, come la creazione di modelli tridimensionali di siti culturali, installazioni virtuali, applicazioni di gaming, utilizzo di dati satellitari per l’archeologia, utilizzo di sensori per il monitoraggio dei beni culturali, produzioni di contenuti in VR e AR.



Lo scorso anno, insieme alla Cattedra Unesco dell’Unibas, ha supportato il Comune di Matera nell’avvio dell’Osservatorio dei Sassi, che, si spera, possa continuare il suo operato aggregando le istituzioni che ne fanno parte al fine di costruire un laboratorio innovativo internazionale per confrontarsi sull’uso delle tecnologie emergenti con le reti dei siti Unesco a livello globale.



Tra i progetti strategici si segnalano l’European Digital Innovation Hub “Heritage Smart Lab”, uno dei poli europei per l’innovazione digitale a supporto dei patrimoni culturali, di cui il cluster è capofila. Basilicata Creativa ha inoltre avviato la creazione del primo Meta-Cluster europeo delle industrie culturali creative e sta dando supporto al progetto della Regione Basilicata denominato “MT Academy” con il big player Amazon Web Service, con l’obiettivo di valorizzare i talenti digitali lucani e supportare la crescita dei settori culturali e creativi attraverso l’uso delle nuove tecnologie.



Grazie ai fondi POC messi a disposizione dalla Regione, il cluster è oggi impegnato nella definizione di un piano per l’attrazione di talenti e investimenti e per l’internazionalizzazione delle imprese culturali e creative, che sarà presentato entro settembre e che, nonostante le incertezze geopolitiche a livello globale, metterà a frutto tante collaborazioni già avviate in Europa, Cina e Arabia Saudita.



Basilicata Creativa conta oggi tra gli associati tre organismi di ricerca (Cnr, l’Enea e l’Università degli studi della Basilicata) e oltre 40 imprese, con una rete che coinvolge oltre 60 Comuni lucani con l’obiettivo di restare al fianco del territorio nella progettazione di bandi, misure strategiche e iniziative per lo sviluppo culturale e territoriale.



«La riconferma del direttivo è un segnale di fiducia – ha dichiarato il presidente Raffaele Vitulli –. In questi anni abbiamo generato prototipi, costruito reti, e aperto ponti con l’Europa e il mondo. Il nostro impegno sarà continuare a valorizzare le energie creative della Basilicata, sostenere i territori e creare nuove occasioni di crescita, occupazione e visibilità per il nostro ecosistema culturale e innovativo».