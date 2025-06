Si terrà il 27 giugno 2025, presso la Sala Consiliare del Comune di Lagonegro, il convegno di chiusura del progetto “EduCazione in rete per sviluppare l’Empowerment”, promosso dalla Cooperativa Sociale Compagni di Strada, “Progetto finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU- PNRR M5C3 - Investimento 1.3 - Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore”. L’Agenzia per la coesione territoriale è l’Amministrazione attuatrice dell’intervento rientrante nella Missione 5- Componente 3 –Investimento 3- Annualità 2022.

Il progetto, della durata di 24 mesi, ha rappresentato un importante intervento di prevenzione primaria del disagio minorile attraverso un approccio integrato e territoriale. Rivolto alla fascia d’età 5-10 anni, ha posto particolare attenzione ai minori in situazione di vulnerabilità ed esclusione sociale, coinvolgendo oltre 1400 bambini e le loro famiglie.

I partner del Progetto sono UPL - Università Popolare Lucana Ets, Cif - Centro Italiano Femminile Basilicata Ets, La Masseria Melodoro Società Di Mutuo Soccorso, il Cai – Centro Alpino Italiano - Sezione De Lorenzo – di Lagonegro, ANC – Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione “ Claudio Pezzuto” di Lagonegro, gli Istituti Compresivi Lentini e Giovanni XXIII di Lauria, B. Croce di Latronico, Istituto Comprensivo di Lagonegro, i Comuni dell’Ambito socio territoriale Lagonegrese - Pollino: Comune Capofila Viggianello, Lagonegro, Latronico, Lauria, Nemoli e Rivello.

L’obiettivo è stato quello di promuovere la crescita educativa e il benessere psico-fisico e sociale dei minori, inteso come risorsa fondamentale per la loro autorealizzazione. Le attività svolte hanno favorito l’accesso a esperienze significative in ambito musicale, teatrale, artistico, ambientale e sportivo, stimolando l’espressione di talenti, passioni e nuove aspirazioni.

L’evento finale rappresenta un momento di restituzione pubblica e valorizzazione del lavoro svolto in rete tra scuola, famiglie, istituzioni e Terzo Settore, a beneficio dell’intera comunità.

Durante la conferenza verranno proiettati video dei laboratori svolti, che hanno visto i bambini protagonisti attivi in esperienze musicali e artistiche durante i mesi di svolgimento dei vari laboratori. Saranno inoltre esposti lavori realizzati sul geologo Giuseppe De Lorenzo, illustre studioso originario di Lagonegro e figura di riferimento per la geologia nazionale.

Il progetto attraverso tutte le sue attività ha avuto un impatto concreto sul territorio, consolidando la rete tra scuola, famiglie, enti locali e Terzo Settore, e rappresenta un modello virtuoso di corresponsabilità educativa.