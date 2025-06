La Porta della Lucania è pronta a ospitare la prima edizione della gara podistica denominata “Corri e Cammina per Vietri di Potenza”, in programma sabato 28 giugno a partire dalle ore 17:30.







Questa prima edizione è stata promossa dalla Pro Loco di Vietri e dall’ASD Atletica Salerno, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Vietri di Potenza e di numerosi partner e associazioni. Si tratta di una gara podistica regionale competitiva su un percorso di 8 chilometri, con classifiche individuali e di società.







Un tracciato che prevede la partenza da Viale Tracciolino, poi lungo Corso e via Vittorio Emanuele, Piazza dell'Emigrante, via del Carmine, via Vittorio Emanuele, poi in direzione di Castello Arioso, Santa Domenica, contrada Pastuolo e immissione sulla Strada Provinciale 94, per il rientro nel centro abitato e ancora su via Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi, nuovamente Piazza dell’Emigrante e via del Carmine, passeggiata del Tracciolino e arrivo finale lungo lo stesso Viale.







Questa prima edizione ha visto, sino ad oggi, l’iscrizione di diverse decine di atleti provenienti anche da altre regioni. Sarà possibile iscriversi fino al 27 giugno. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito www.camelotsport.it (basterà inserire il nome dell’evento) o sulla Pagina Facebook denominata Corri e Cammina per Vietri di Potenza.







La manifestazione sarà presentata dagli organizzatori nel corso di una conferenza stampa fissata per mercoledì 25 giugno, alle ore 12, presso la sala Convegni del Municipio in Viale Tracciolino. Alla conferenza, che verrà moderata dal giornalista Claudio Buono, parteciperanno Christian Giordano (Sindaco di Vietri di Potenza), Anna Cardillo (Presidente Pro Loco Vietri di Potenza), Vito Grande (Assessore allo Sport del Comune), Ruggero Gatto (Presidente ASD Atletica Salerno), Rino Di Leo (ASD Podistica Pollese), Ida Soldi (referente Fitwalking Fidal Campania), Antonio Figundio (Vice Presidente FIDAL Basilicata) e Marta Mastrolia (GDA).