Si è concluso con grande partecipazione ed emozione il progetto 2024 di musicoterapia e disabilità aggiuntive “Le note dell’inclusione”, promosso dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Il percorso ha offerto un’esperienza terapeutica centrata sulla musica a persone con disabilità visiva e complessa, valorizzando la relazione, il benessere e le potenzialità espressive di ogni partecipante.



Di seguito riportiamo il comunicato Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti che parla dell'iniziativa.



Da poco si è concluso il progetto di musicoterapia e disabilità aggiuntive 2024 “Le note dell'inclusione ”. Le attività, rivolte a soggetti con disabilità visiva e complessa di età compresa tra i 7 e i 50 anni, hanno avuto come obiettivo principale quello di garantire ai destinatari il benessere biopsicosociale attraverso l’approccio terapeutico della musica. In particolare il laboratorio di musicoterapia, tenuto presso lo spazio Cromason- Arteterapia e Musicoterapia di Potenza dalla dottoressa Anna Lapetina, ha visto il coinvolgimento di una giovane socia di 7 anni. Le attività, incentrate sulla stimolazione sensoriale, si sono sviluppate intorno all’utilizzo di strumenti musicali e approcci di sollecitazione motoria. Nell’evoluzione del percorso terapeutico, svolto alla presenza del padre della piccola, è stato possibile notare un aumento significativo del benessere generale attraverso una maggiore interazione con gli strumenti e movimenti più elastici. In conclusione il progetto ha confermato la sua valenza terapeutica non solo a livello “clinico”, ma anche e soprattutto relazionale. Le attività sono state realizzate grazie al contributo del “Fondo Etico BCC Basilicata”.