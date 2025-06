Basilicata musei in festa 20 e 21 Giugno 19/06/2025 I Musei nazionali di Matera – Direzione Regionale Musei nazionali della Basilicata, in collaborazione con i Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa, partecipano alla 31^ edizione della Festa della Musica, dal tema “Un mondo di mestieri”, con una grande rassegna su base regionale dal titolo BASILICATA: MUSEI IN FESTA, che animerà per 24 ore, a partire dalla sera di venerdì 20 giugno, e per tutta la giornata di sabato 21 giugno, i Musei e Parchi Archeologici del territorio afferenti al Ministero della Cultura, con eventi di musica dal vivo, diurni e notturni, ad accesso gratuito fino a esaurimento posti o con normale biglietto di ingresso ai siti.



La rassegna è il primo grande appuntamento del progetto In-cedere: il fluire del tempo in Lucania, beneficiario del Bando “Valorizzazione delle Attività di Spettacolo dal Vivo da parte di Istituti e Luoghi della Cultura Statali 2025” della Direzione Generale Spettacolo. Il progetto prevede eventi musicali, teatrali e coreutici programmati fino alla fine dell’anno e realizzati per mettere in risalto le specifiche caratteristiche dei Musei e Parchi Archeologici dell’Istituto.



Per la Festa della Musica 2025 saranno protagonisti i seguenti luoghi del MiC:

1. Museo nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata – Palazzo Lanfranchi – Matera;

2. Ex Ospedale San Rocco – Matera;

3. Tempio di Hera Tavole Palatine di Metaponto – Bernalda;

4. Parco Archeologico di Grumentum – Grumento Nova;

5. Palazzo De Lieto – Pinacoteca Angelo Brando – Maratea;

6. Museo Archeologico nazionale di Muro Lucano – Muro Lucano;

7. Museo Archeologico nazionale della Siritide – Policoro;

8. Museo Archeologico nazionale della Basilicata “Dinu Adamesteanu” – Potenza;

9. Castello di Melfi e Museo Archeologico nazionale del Melfese “Massimo Pallottino” - Melfi.



L’articolata proposta della rassegna BASILICATA: MUSEI IN FESTA va dalla musica classica orchestrale alla musica pop italiana, passando per la musica sacra medievale fino a proposte corali e sperimentali. Senza tralasciare i giovani talenti che si stanno formando con le realtà di più alto profilo che operano sul territorio e che avranno la possibilità di esibirsi in contesti culturali altamente suggestivi.



Si parte nella serata di venerdì 20 giugno a Maratea, con l’evento di preview della rassegna: il concerto “A Sud…”, un omaggio acustico a Mango e Pino Daniele da parte di due importanti musicisti lucani come Graziano Accinni, storico chitarrista di Mango, e il giovane cantautore Gianmarco Natalina.



Il fitto calendario di eventi previsti per sabato 21 giugno inizia fin dalla mattinata quando, a Muro Lucano, i suoni dell’arpa di Miriam Nardiello e una sessione di biodanza, a cura di Maria Brancucci e Fulvio Mesolella, animeranno le sale del Museo Archeologico nazionale.

A Matera, nel pomeriggio, la Sala delle Arcate del Museo di Palazzo Lanfranchi ospiterà il Saggio di violoncello degli allievi della Scuola Italiana d’Archi. Sempre a Matera, ma nella Corte dell’Ex Ospedale San Rocco, è previsto anche un evento serale d’ambito corale curato dal Coro della Polifonica Materana “Pierluigi da Palestrina”.

Altri due eventi serali all’aperto sono previsti a Metaponto e Grumento Nova e vedranno protagonisti sempre la musica classica e l’ambito corale, seppur con linguaggi più sperimentali. Il Tempio di Hera Tavole Palatine sarà animato a partire dal tramonto da due eventi consecutivi: “Donna madre” di Carolina Bubbico con l’ensemble vocale Corolla e “Mare futuro” con il pianista Michel Bourdoncle accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Alfredo Stillo, che eseguiranno anche il “Concerto per pianoforte ed orchestra n. 2 in La minore” di Franz Liszt. Nel Teatro del Parco archeologico di Grumentum andrà in scena il concerto “Nature’s Calling” del pianista Francesco Rizzo.

Gli spazi interni dei Musei di Policoro e Potenza saranno invece animati da due progetti molto particolari e di grande impatto emotivo. Il concerto previsto a Policoro, intitolato “Le radici musicali dell'occidente – un percorso dall'antichità al canto bizantino”, a cura dell’Ensemble Kalophonia, si propone come un viaggio attraverso la musica sacra del mondo cristiano medievale. Invece, quello previsto a Potenza, intitolato “I suoni di Orfeo” e realizzato da Ensemble Mercadante, unirà la musica alla mitologia classica.



Nello spirito di massima collaborazione tra gli Istituti ministeriali della Regione, partecipano all’evento anche i Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa. E nel Castello di Melfi tornano protagonisti i giovani allievi di un’altra prestigiosa scuola di musica che opera sul territorio, la Scuola di Arti Musicali “Federico II”, che curerà la prima edizione del Festival Musicale “Melfi 2025”, in collaborazione con il Comune di Melfi.



Attraverso la collaborazione con eccellenze culturali locali, una rassegna così ramificata sul territorio come BASILICATA: MUSEI IN FESTA intende promuovere un turismo consapevole, con itinerari culturali che, attraverso una strategia di valorizzazione unificata, incuriosiscano senza snaturare le peculiari caratteristiche della regione. Integrando attività culturali e spettacoli di qualità, i Musei nazionali di Matera – Direzione Regionale Musei nazionali della Basilicata, in collaborazione con i Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa, sostengono la nascita di reti locali che coinvolgono diversi attori, per lo sviluppo di strategie e obiettivi comuni di valorizzazione e l’ideazione di servizi museali integrati.



BASILICATA: MUSEI IN FESTA per la 31^ edizione della Festa della Musica

PROGRAMMA





20 giugno 2025



ore 21:00

MARATEA

Palazzo De Lieto – Pinacoteca Angelo Brando – Maratea



Concerto “A Sud…”, Omaggio a Mango e Pino Daniele con l’acoustic Duo composto da Graziano Accinni (chitarra) e Gianmarco Natalina (voce)



Accesso gratuito fino a esaurimento posti





21 giugno 2025



ore 10:00

MURO LUCANO

Museo Archeologico nazionale di Muro Lucano



Concerto per Arpa di Miriam Nardiello



a seguire (ore 11.00)

Sessione di biodanza a cura di Maria Brancucci e Fulvio Mesolella



Accesso con biglietto d’ingresso al Museo





ore 17:30

MATERA

Museo nazionale d’Arte Medievale e Moderna della Basilicata – Palazzo Lanfranchi (Sala delle Arcate)



Saggio di violoncello degli allievi della Scuola Italiana d’Archi con i Maestri Giovanni Loiudice e Maria Paolicelli e accompagnamento pianistico a cura del Maestro Lucrezia Merolla



Accesso gratuito fino a esaurimento posti





ore 18:00

MELFI

Castello di Melfi e Museo Archeologico nazionale del Melfese “Massimo Pallottino” (Cortile d’ingresso)



Festival Musicale “Melfi 2025”, a cura della Scuola Arti Musicali Federico II



Accesso gratuito fino a esaurimento posti





ore 19:00

POTENZA

Museo Archeologico nazionale della Basilicata “Dinu Adamesteanu”



Concerto “I suoni di Orfeo” di Ensemble Mercadante



Accesso con biglietto d’ingresso al Museo





ore 19:00

BERNALDA (METAPONTO)

Tempio di Hera Tavole Palatine



Concerto “Donna madre” di Carolina Bubbico con l’ensemble vocale Corolla



a seguire (ore 21.00)

“Concerto per pianoforte ed orchestra n. 2 in La minore” di Franz Liszt e Concerto “Mare futuro” con il pianista Michel Bourdoncle e l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Alfredo Stillo



Accesso gratuito fino a esaurimento posti





ore 20:00

MATERA

Ex Ospedale San Rocco (Corte d’ingresso)



Concerto “I cori italiani per la Festa della Musica” con Coro della Polifonica Materana “Pierluigi da Palestrina” (direttore Carmine Antonio Catenazzo) con Associazione Corale Cantori Materani (direttore Alessandra Barbaro), Polifonica Totus Tuus (direttore Cettina Urga), Coro Pop Vissi d’Arte (direttori Enzo Labarbuta e Angela Girardi), Aoidè Young (direttore Lorella Bruno)



Accesso gratuito fino a esaurimento posti





ore 21:00

GRUMENTO NOVA

Parco Archeologico di Grumentum (Teatro)



Concerto “Nature’s Calling” del pianista Francesco Rizzo



Accesso con biglietto d’ingresso al Parco





ore 21:00

POLICORO

Museo Archeologico nazionale della Siritide

Concerto “Le radici musicali dell'occidente – un percorso dall'antichità al canto bizantino” dell’Ensemble Kalophonia



Accesso con biglietto d’ingresso al Museo

