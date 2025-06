“Care ragazze, cari ragazzi, domani per 5.277 studentesse e studenti lucani iniziano gli esami di Stato: un passaggio importante, carico di emozioni, aspettative e sogni per il futuro. Voglio farvi arrivare il mio pensiero e il mio incoraggiamento più sincero. So che vi siete preparati con impegno, tra libri, appunti e notti di studio, e che ognuno di voi ha vissuto questo percorso con la propria sensibilità e con le proprie sfide. L’esame non è solo una prova scolastica. E’ anche il simbolo di una tappa che si chiude e di nuove strade che si aprono.

Vi invito ad affrontarlo con serenità e fiducia. Non abbiate paura: ciò che conta è quello che siete diventati in questi anni, le competenze che avete acquisito, ma anche i valori, le amicizie, le esperienze che vi porterete nel cuore. La Basilicata ha bisogno della vostra energia, delle vostre idee, della vostra voglia di costruire. Ovunque vi porterà il vostro cammino, vi auguro di non perdere mai la curiosità e il coraggio di inseguire ciò che vi rende felici. A nome di tutta la Regione vi faccio un grande in bocca al lupo”.