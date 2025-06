L'inizio del tour di Miss Italia in Basilicata dal Barhchic è ormai un rito.



Il primo evento regionale 2025 del più celebre concorso di bellezza si terrà, così come avvenuto negli scorsi anni, al Barhchic di Policoro, lounge bar location di eventi e spettacoli sul lungomare della costa ionica.



Domenica 15 giugno, alle ore 18.00, le aspiranti miss lucane parteciperanno al casting e selezione per l’assegnazione delle prime fasce provinciali.



L'organizzazione sarà curata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata. La conduzione sarà affidata, ancora una volta, al presentatore Christian Binetti.