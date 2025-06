Nell’ambito del progetto WALK Aut, parte la rassegna cinematografica “Fuori dal comune: Visioni sull’Autismo”, due appuntamenti pensati per accendere i riflettori su storie di neurodivergenza, rompere gli stereotipi e promuovere una cultura dell’inclusione.



Il 3 e il 10 giugno, presso la sede di Visioni Urbane (Via Fontana 61, Rionero in Vulture), verranno proiettati due film significativi che raccontano vite fuori dagli schemi, affrontando temi legati all’autismo e alla diversità attraverso il linguaggio del cinema.



🗓️ 3 giugno – ore 18:00

"Tutto il mio folle amore" di Gabriel Salvatores

Con Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono

Italia, 2019 – durata: 97 min

Un road movie intenso in cui Vincent, un ragazzo con un grave disturbo della personalità, intraprende un viaggio inaspettato con il padre che non ha mai conosciuto. Un percorso umano che aiuta entrambi a scoprirsi e a riconoscersi.



🗓️ 10 giugno – ore 18:00

"Tutto ciò che voglio – Please Stand By" di Ben Lewin

Con Dakota Fanning, Toni Collette, Alice Eve

USA, 2017 – durata: 93 min

Wendy, una giovane con sindrome dello spettro autistico, vive in una struttura specializzata e sogna di partecipare a un concorso su Star Trek. Un film toccante che racconta autonomia, passione e desiderio di indipendenza.



L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

📩 È consigliata la prenotazione via email: arkestralab@gmail.com



La rassegna è parte delle attività del progetto WALK Aut, promosso da APS Latte Amore e Fantasia ETS in collaborazione con APS Paesaggi Meridiani ETS, WWF Potenza e APS Zer0971 ETS, e finanziato con fondi del Ministero per le Disabilità e della Regione Basilicata.