Una città che si apre, una comunità che si attiva, un festival che torna. A Potenza, da oggi fino al 6 giugno, prende ufficialmente il via la terza edizione del Festival delle Opportunità, promosso dal Consorzio ConUnibas e dall’Associazione Extra, con il patrocinio dell’Università della Basilicata e di numerosi partner istituzionali e sociali.



Durante la conferenza stampa inaugurale, sono intervenuti esponenti istituzionali e rappresentanti del mondo giovanile, culturale e cooperativo, sottolineando il significato profondo dell'iniziativa.



Roberto Falotico, Assessore alla Cultura del Comune di Potenza, ha evidenziato come “questo Festival ci restituisca il senso autentico di una cultura che non si limita a essere spettacolo, ma diventa motore civico, strumento educativo e linguaggio di coesione. Potenza diventa uno spazio aperto dove la cultura genera cittadinanza.”



Federica D’Andrea, Assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Potenza, ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel sostenere percorsi strutturali di protagonismo giovanile: “Non si tratta solo di un evento, ma di una visione che mette i giovani al centro. Le politiche giovanili devono essere co-progettate e fondate sulla fiducia. Questo Festival lo dimostra.”



A portare la voce degli studenti è stato Italo Marsico, Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti della Provincia di Potenza: “Noi studenti non vogliamo più essere semplici destinatari di politiche, ma costruttori attivi di futuro. Il Festival ci dà la possibilità concreta di partecipare, confrontarci, imparare e proporre idee che nascono dai nostri vissuti.”



Nel segno della partecipazione e dell’inclusione anche l’intervento di Francesco Lorusso, referente di EST Sui Generis Basilicata, che ha lanciato il progetto “Musica Senza Etichetta”: “Vogliamo dare voce a chi spesso resta fuori dai circuiti tradizionali. La musica è un linguaggio potente per dire chi siamo e chi vogliamo essere. E Potenza, in questi giorni, sarà la nostra cassa di risonanza.”



Infine, Giorgio Costantino, Direttore Generale della BCC Basilicata – partner del Festival – ha voluto sottolineare il valore di questa alleanza tra BCC Basilicata e comunità: “Sostenere il Festival delle Opportunità significa investire sul capitale umano, sul territorio e sui legami. La BCC non finanzia semplicemente progetti, ma cammina accanto a chi crede che il futuro si costruisce insieme.”