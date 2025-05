Si è svolta nella Sala Consiliare della Provincia di Potenza, la cerimonia di consegna di un riconoscimento all'Associazione "Gli Amici della Castagna" di Trecchina.

L’iniziativa dell'UPI Basilicata, svoltasi alla presenza del Presidente Christian Giordano, del Consigliere Provinciale Rocco Pergola, del Sindaco di Trecchina, Fabio Marcante, del presidente dell’Associazione "Gli Amici della Castagna", Domenico Cresci e del vice presidente Giuseppe Lentini, ha voluto celebrare il ventennale impegno nel trasformare un frutto simbolo in un vero e proprio vanto regionale.



“Un percorso che non si limita alla promozione del prodotto, ma che ha saputo elevare la castagna a emblema di un intero territorio, facendola diventare un'autentica eccellenza lucana. Questo riconoscimento è un tributo all’impegno, alla dedizione e all’amore per la nostra terra; la dimostrazione di come i nostri borghi possano proiettarsi nel futuro attraverso la valorizzazione delle proprie tipicità”, hanno dichiarato congiuntamente il Presidente Giordano ed il consigliere Pergola.