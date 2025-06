Un concerto di canti mariani si è svolto a Matera, nella Chiesa di San Francesco d'Assisi, il 30 maggio 2025, vigilia della solennità liturgica della Visitazione della Beata Vergine Maria a Sant'Elisabetta.

Il Coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina, diretto dal maestro Carmine Antonio Catenazzo, direttore del Conservatorio di Musica di Matera, ha eseguito brani di autori contemporanei insieme ad opere di autori del '500, tra cui Tomas Luis De Victoria e lo stesso Giovanni Pierluigi da Palestrina, da cui il coro stesso trae nome.

Un vero e proprio canto di lode alla Vergine Madre lo ha definito don Angelo Gallitelli, parroco della Cattedrale, nell'aprire la serata che, in un clima di profondo raccoglimento, ha visto susseguirsi brani polifonici e riflessioni sulla figura di Maria.

Il titolo dell’evento, “Sub tuum praesidium“, ha inteso richiamare la più antica antifona mariana («Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio») il cui testo viene fatto risalire al III-IV secolo dopo Cristo.

Il testo del “Sub tuum praesidium“, nel quale si implora la protezione di Maria nei pericoli, ha avuto larga diffusione in tutti i riti (copto, bizantino, romano, ambrosiano) ispirando centinaia di musicisti, da Palestrina a Mozart fino al contemporaneo Cardinale Domenico Bartolucci (1917-2014), per oltre vent’anni direttore della Cappella musicale pontificia Sistina ed autore del brano scelto per la serata.

Il concerto, andato in scena nella cornice barocca della chiesa di San Francesco d'Assisi, rientrava nel cartellone “In…Canto Materano” ed è stato promosso dalla Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina insieme alla Diocesi di Matera-Irsina e alla Associazione Maria Santissima della Bruna con il patrocinio del Comune di Matera e dell’Associazione Basilicata Cori.