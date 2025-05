Pignola entra nella grande palestra a cielo aperto di Sport e Salute S.p.A.

Il Comune Potentino, infatti, aderisce al progetto Sport di TUTTI – Parchi, ideato da Sport e Salute S.p.A. (la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita) e promosso assieme ad ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

L’iniziativa sarà presentata il 4 giugno 2025 dalle ore 09,30 presso “Parco Sportivo Pignola”



Dopo tanti parchi aperti su tutto il territorio nazionale, è ora il Comune di Pignola, da sempre attento al benessere e alla salute della propria cittadinanza, che aderisce alla promozione del wellness nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane.

L'Area Attrezzata digitalizzata - in rete con tutte le altre già installate nel resto del Paese – si trova nell’area di “Parco Sportivo Pignola” e sarà un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini. Per stare insieme, per praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo.

Su ogni singolo attrezzo, ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento, attraverso un semplice QR Code, potendo così fare attività fisica nel verde, per rigenerare corpo e mente.



Il Comune di Pignola si occuperà direttamente della gestione dell’area attrezzata che viene messa a disposizione delle ASD del territorio e di tutti, senza limiti di età, nel rispetto del principio dell'open use.



In occasione dell'inaugurazione di Sport di TUTTI Parchi a Pignola, presso il “Parco Sportivo Pignola” di via Valle D’Aosta, l’Istituto Comprensivo di Pignola, unitamente ai plessi "Frazione Pantano" e "Abriola”, sarà protagonista con la Festa di Fine Anno del progetto "Scuola Attiva Kids".

Questa Festa si inserisce nel fitto programma di Feste di fine anno, su tutto il territorio nazionale, che costituiscono un elemento chiave del progetto e sono eventi organizzati in ogni scuola a fine progetto, con il supporto dei Tutor formatori. I bambini hanno l’occasione di cimentarsi in giochi e percorsi motori ispirati a quanto realizzato durante l’anno scolastico.

L'evento, dunque, rappresenterà un momento di sintesi tra scuola, sport, educazione e comunità, valorizzando la nuova area attrezzata come spazio inclusivo dedicato al benessere e alla pratica motoria all'aperto.



La partecipazione dell’Istituto Comprensivo di Pignola sottolinea l'importanza della sinergia tra Istituzioni Scolastiche e territorio, promuovendo stili di vita sani e l'accesso gratuito allo sport, in linea con gli obiettivi del progetto "Sport di TUTTI - Parchi".



L’inaugurazione e l’avvio della festa Finale di Scuola Attiva Kids, presso il “Parco Sportivo Pignola”, sarà mercoledì, 4 giugno 2025 – dalle ore 09.30 alle ore 12.30, dove si celebrerà lo sport e il benessere psico-fisico alla presenza del Sindaco del Comune di Pignola, Antonio De Luca e dell’Assessore allo Sport, Cinzia Vista assieme ai partner del progetto che racconteranno il valore dell'iniziativa.

Con Leonardo Greco, di Sport e Salute Basilicata, che farà da moderatore, interverranno anche il Coordinatore Regionale di Sport e Salute S.p.A., Matteo Trombetta, il Presidente ANCI Basilicata, Gerardo Larocca e la Dirigente dell’Istituto Comprensivo, Silvia Lepore.



Dopo il taglio del nastro, ci sarà l’attività dimostrativa del QR CODE e attività pratiche con i ragazzi delle scuole.