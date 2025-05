È stato ufficialmente avviato il progetto “Il Canto degli Uomini Liberi - Cammino del Melandro”, un’iniziativa di valorizzazione turistica sostenibile e comunitaria co-finanziata dal Ministero del Turismo nell’ambito della misura Montagna Italia del Piano Sviluppo e Coesione.



Il progetto, promosso da Ivy Tour e scritto da Paola Lopes e Domenico Bruno, nasce per trasformare la Valle del Melandro – tra Basilicata e Campania – in una destinazione umana, ambientale e immateriale, attraverso un cammino di circa 120 km ad anello che attraversa i comuni di Satriano di Lucania, Pignola, Savoia di Lucania, Sant’Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Brienza, Tito (Provincia di Potenza) e Atena Lucana (Provincia di Salerno).



Ma il “Il Canto degli Uomini Liberi” è molto più di un semplice itinerario escursionistico: è un’esperienza di turismo lento ed esperienziale, dove il camminare diventa un atto di scoperta del paesaggio, della storia e delle persone. Le vere protagoniste sono le comunità locali, chiamate "destinazioni umane": agricoltori, ristoratori, guide ambientali, anziani e giovani che condividono storie, tradizioni e accoglienza con i viaggiatori.



La rete dei promotori è composta da Ivy Tour di Scopica SRLS (capofila), Scai Comunicazione Srl (co-proponente, responsabile Digitalizzazione e Comunicazione), Ferula Viaggi di Slow Italy Srl (co-proponente, esperta di mobilità sostenibile e internazionalizzazione).



Collaborano inoltre Compagnia Teatrale Petra e Associazione Al Parco, insieme a una rete di realtà culturali.



Il progetto persegue l’obiettivo di costruire un modello di turismo sostenibile, partecipato, accessibile e digitale, in linea con l’Agenda 2030 ONU e l’EU Green Deal, tramite lo sviluppo di un’offerta integrata e partecipata, la valorizzazione digitale del territorio e varie attività di marketing e promozione, come la creazione di pacchetti turistici inclusivi (incluso un percorso accessibile con e-joelette).



Già attivo il programma attrattivo/culturale Cantiere Artistico, guidato da Compagnia Teatrale Petra, con la direzione artistica di Antonella Iallorenzi e il coordinamento di Stefania Minciullo, e altri partner culturali quali La Luna al Guinzaglio, Sotto il Castello APS, Arte Pollino e l’architetta Lia Zanda. Tra le azioni proposte, i laboratori di Co-creazione partiti a maggio del 2025 che esploreranno le comunità, le persone, le storie e le realtà locali dislocate lungo il cammino del Melandro. Una call pubblica individuerà poi gli artisti che, partendo dagli esiti dei laboratori, realizzeranno azioni, opere, proposte, che resteranno in dono alle comunità e ai camminatori del futuro.



Dal 2 al 7 giugno 2025, inoltre Ivy Tour organizzerà il prossimo cammino lungo l’intero percorso, che vedrà la partecipazione speciale di artisti e intellettuali. In questa occasione, la Compagnia Teatrale Petra realizzerà “Artisti in Cammino”, un’esperienza immersiva in cui gli ospiti parteciperanno come camminatori, animando ogni sera – con racconti, performance, concerti e riflessioni – i momenti condivisi con i camminatori e le comunità attraversate. Un dialogo tra arte e territorio, pensato per durare “il tempo di un amaro”, e lasciare un segno profondo. Tra i partecipanti: Michele Altamura, attore e regista, PREMIO UBU 2023 come Miglior Spettacolo per “La Ferocia”; Mimma Gallina, figura storica del teatro italiano e promotrice culturale; Manuel Tataranno, cantante e attivista culturale lucano, fondatore della Krikka Reggae. A chiusura, domenica 8 giugno alle ore 11.00, a Satriano di Lucania si svolgerà l’esperienza itinerante immersiva di teatro partecipato “Andante” a cura di Faber Teater.



Dal 28 luglio al 3 agosto Il Canto degli uomini liberi sarà anche “Festival” con laboratori, escursioni, eventi musicali e incontri giornalieri nei Comuni attraversati dal cammino.



Il progetto “Il Canto degli Uomini Liberi - Cammino del Melandro” ambisce a diventare un modello di rigenerazione territoriale e comunitaria, rafforzando legami tra cittadini, enti locali e realtà imprenditoriali, e generando benefici concreti per l’economia e l’identità dei territori coinvolti. La realizzazione completa è prevista entro il 2027, con attività intensive nei prossimi due anni. L’invito è a rimanere aggiornati tramite i canali ufficiali del progetto