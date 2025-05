Il Cif, Centro Italiano Femminile della Basilicata celebra quest'anno un traguardo storico: 80 anni di attività al servizio della promozione sociale, culturale e civile delle donne e della comunità.



Un anniversario importante che sarà ricordato con un evento regionale a Potenza presso il Teatro Francesco Stabile, sabato 31 maggio 2025 alle ore 16.30, per ripercorrere la lunga storia del Cif, valorizzare l'attualità del suo impegno e rilanciare la missione educativa e formativa verso le nuove generazioni.



Fondato nel 1945, nel difficile secondo dopoguerra, il Centro Italiano Femminile ha rappresentato e continua a rappresentare un presidio fondamentale di partecipazione attiva, di promozione dei diritti umani, di attenzione ai temi della famiglia, della parità di genere e della cittadinanza responsabile.



"Gli 80 anni del Cif sono il simbolo di una presenza viva, che ha saputo rinnovarsi senza perdere le radici dei suoi valori fondanti di donne credenti e cittadine che guardano al futuro consapevoli delle nuove sfide sociali e culturali, ma forti di un patrimonio di esperienze e di ideali che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni - afferma la Presidente regionale Cif Basilicata Antonella Viceconti - l’ottantesimo anniversario di costituzione del Cif evidenzia l'evoluzione del ruolo delle donne nella politica e nella società italiana, il suo impatto sulla cultura democratica e come la storia del Cif e delle sue attività abbia contribuito a dar voce e visibilità alle donne nelle istituzioni e nella vita pubblica".



Il Cif Basilicata, con la sua rete di sedi territoriali e il lavoro quotidiano delle volontarie, ha contribuito negli anni a costruire una società più equa, sostenendo donne e famiglie attraverso progetti educativi, culturali e di solidarietà.



Il convegno, metterà in luce i numerosi diritti raggiunti dalle organizzazioni femminili nel promuovere la parità di genere e nel rafforzare la democrazia attraverso la partecipazione attiva delle donne.



Saranno presenti tra l’altro la vice presidente nazionale Cif, storici, istituzioni lucane e i ragazzi del Liceo Scientifico Statale "Pier Paolo Pasolini" di Potenza che presenteranno un progetto realizzato in collaborazione con il Cif e l’Unibas.



La partecipazione dei Cif locali della Basilicata all’evento rappresenta un momento di celebrazione, ma anche di riflessione sul lavoro ancora da fare per garantire la parità dei diritti e pari opportunità per tutte le donne in Italia. L'evento offrirà una straordinaria occasione per riflettere sulle sfide future nella promozione dei diritti delle donne, in un mondo che continua ad evolversi.