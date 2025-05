Gli studenti dell’IIS Policoro-Tursi incontrano ARLAB: un ponte verso il mondo del lavoro

Policoro, 20 maggio 2025– Le classi quarte e quinte dell’I.I.S. Policoro-Tursi hanno partecipato a un incontro formativo con alcuni operatori di ARLAB – Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento della Basilicata, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alle opportunità offerte dal mercato del lavoro, sia a livello locale che internazionale.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di orientamento e informazione per i ragazzi, prossimi al diploma, sul mondo del lavoro e sui servizi offerti dai Centri per l’Impiego.

Ad accogliere calorosamente i partecipanti è stata la referente PCTO prof.ssa M. Carmela Stigliano, che ha presentato l’Istituto e i suoi percorsi formativi, sottolineando il valore strategico dei titoli di studio rilasciati dall’I.I.S. Policoro- Tursi, molto richiesti sia sul territorio locale che a livello nazionale ed europeo.

Nel corso dell’incontro gli operatori hanno illustrato il funzionamento dei Centri per l’Impiego e tra i principali servizi presentati:

Orientamento specialistico, per accompagnare i giovani nella scelta del percorso più adatto alle proprie attitudini.

Tirocini formativi, attivabili sia in estate sia al termine del percorso scolastico, con opportunità estese anche alle categorie protette.

Accompagnamento al lavoro, con attività mirate alla redazione del curriculum vitae, alla preparazione per i colloqui, e all’utilizzo efficace del portale ARLAB.

Servizio di preselezione e incrocio domanda-offerta, strumenti fondamentali per favorire l’inserimento lavorativo attraverso il contatto diretto con le aziende.

Progetto EURES, per l’orientamento alla mobilità professionale in Europa.

L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività di orientamento in uscita, ha rappresentato un’importante occasione di riflessione e di crescita per i maturandi, che si preparano ad affrontare le scelte post-diploma con maggiore consapevolezza e strumenti concreti.

La DS, prof.ssa Maria Carmela Stigliano ha espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro: "Creare un collegamento diretto tra scuola e mondo del lavoro è oggi più che mai fondamentale. Ringraziamo ARLAB per l’impegno nel sostenere i nostri studenti nel loro percorso di inserimento professionale."

A rappresentare il Centro per l’Impiego di Valbasento erano presenti le operatrici Agnese Daniela Ruggiero e Francesca Leonio; per il Centro per l’Impiego di Policoro hanno partecipato Annalisa Masi, Francesca Leone e Pierluigi Stigliano. L’incontro si è concluso in un clima di forte coinvolgimento e motivazione, rafforzando la consapevolezza che una corretta informazione e l’attivazione tempestiva dei servizi pubblici per l’impiego sono fondamentali per costruire un futuro professionale solido e consapevole. L’incontro si inserisce in un più ampio percorso di accompagnamento al lavoro, che vede la scuola protagonista nel promuovere esperienze e competenze utili per l’autonomia e la realizzazione personale degli studenti.