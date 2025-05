Giovedì 22 maggio 2025, alle ore 17.30 presso la Sala conferenze del Museo Archeologico della Siritide di Policoro

Il Museo Archeologico della Siritide, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Policoro e l’Associazione culturale “I Colori dell’Anima”, promuove “TRAME”, un incontro pubblico concepito come spazio di riflessione e confronto dedicato alla costruzione di reti territoriali per una strategia condivisa di valorizzazione turistica e culturale.

“Trame” non è solo il titolo dell’iniziativa, ma il concetto fondante di una visione nuova e integrata; quella di un tessuto relazionale fatto di connessioni concrete tra istituzioni, operatori del turismo, enti culturali, associazioni e comunità locali. Una rete di relazioni attive e coordinate, capace di generare un’offerta turistica che metta al centro il valore identitario e culturale del territorio della Siritide.

Obiettivo dell’incontro è dare avvio a un dialogo stabile e produttivo, finalizzato alla creazione di sinergie che non si limitino al confronto teorico, ma portino a risultati operativi e misurabili. Tra questi, l’adozione condivisa di strumenti e contenuti promozionali capaci di raccontare il territorio in modo autentico, coinvolgente e sostenibile.

Durante l’incontro sarà presentato in anteprima lo spot promozionale del Museo della Siritide, ideato e finanziato da “I Colori dell’Anima” con RVM Broadcast. Il video sarà messo a disposizione delle strutture turistiche e ricettive locali, diventando un veicolo diretto di narrazione e attrattività culturale.

𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨:

Carmelo Colelli, Direttore del Museo Archeologico Nazionale della Siritide

Enrico Bianco, Sindaco della Città di Policoro

Margherita Sarli, Direttrice APT Basilicata

Francesco Martorella, docente Università degli Studi della Basilicata

Ing. Antonello De Santis, Presidente Rete Costa Jonica

Tiziana Fedele, Presidente Associazione culturale “I Colori dell’Anima”

Modera: Pino Suriano, giornalista

Al termine dell’incontro, seguirà una degustazione a cura di Enotria Felix.

“TRAME” vuole essere l’inizio di un percorso strutturato, che rafforzi la cooperazione fra il Museo e il territorio, con l’obiettivo di dare forma a una proposta turistica di qualità, fondata sulla ricchezza archeologica, storica e culturale della Siritide. Un invito, quindi, a costruire insieme il futuro del turismo culturale in Basilicata.

La cittadinanza, gli operatori turistici, le strutture ricettive e tutti i soggetti interessati sono invitati a partecipare​