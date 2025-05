Rotonda e il Parco Nazionale del Pollino per tre giorni al centro di un viaggio straordinario di 14 giorni nel Sud Italia da costa a costa compiuto da 15 turisti olandesi. Hanno attraversato e visitato territori di tre regioni, Puglia, Campania e Basilicata. L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività che da diverso tempo, per due volte l'anno, organizza la SNP Nature Travel Olanda una grande organizzazione specializzata sulla montagna estiva, natura e parchi in tutto il mondo “creata da amanti della natura per amanti della natura”. In Basilicata, ed in particolare nel Parco Nazionale del Pollino, sono ospiti da sempre al “Borgo Ospitale – Albergo Diffuso di Rotonda” scelto per la sua caratteristica di alloggi di qualità diffusi, dei servizi di eccellenza e soprattutto per la possibilità di vivere all’interno di una comunità nel centro storico del paese, “gentile e accogliente”. Sono stati tre giorni di escursioni e passeggiate nel cuore del Parco di circa 10 Km in media ognuna. Ogni serata si è conclusa con la degustazione di piatti della cucina tipica locale molto apprezzati.