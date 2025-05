L’Università degli Studi della Basilicata invita la cittadinanza e la stampa alla conferenza di presentazione della Campagna 5x1000 – 2025, che si terrà mercoledì 21 maggio alle ore 10.30 presso l’Aula Magna del Campus universitario di Macchia Romana, a Potenza.



La Campagna 5x1000 per l'anno 2025, realizzata in collaborazione con il Consorzio ConUnibas e il Consiglio degli Studenti è incentrata – in continuità con la precedente – sui concetti di inclusione e benessere della comunità universitaria, cui si aggiungono ora la dimensione ormai irrinunciabile dell’ecosostenibilità e uno sguardo più ampio rivolto al Territorio, per rafforzare il legame tra Città e Università.



“Obiettivo della Campagna è la realizzazione di spazi green all’interno

dei campus universitari, intesi come luoghi di aggregazione, attività ricreative e culturali, per studenti e cittadini” afferma la prorettrice alla Comunicazione, prof.ssa Elena Esposito.



A seguire, sarà inaugurata la nuova Stanza delle Necessità, allestita secondo quanto progettato con la Campagna 5x1000 del 2024.

La Stanza, nata da un’idea del Comitato Unico di Garanzia (CUG) di Ateneo, è pensata per studenti-genitori, ma più in generale per chiunque, in Unibas, si trovi in condizioni di fragilità o bisogno di cura e rappresenta un altro piccolo, ma concreto passo avanti verso un’Università realmente accogliente.

Questo ambiente è stato attrezzato con un mobile completo di fornelli, forno a microonde, frigorifero e lavandino, nonché comode poltrone, fasciatoio, seggiolone, lettino, tavolino con sedie per bambini. Non mancano naturalmente scaldabiberon, sterilizzatore, cuscino per l’allattamento e vari altri prodotti e ausilii per l’igiene e la cura personale.



“Siamo orgogliosi di offrire un luogo protetto, che favorisca la possibilità di frequentare l’Università anche chi ha esigenze particolari di assistenza o accudimento”, spiega Esposito, precisando, inoltre, che sono attualmente in corso lavori di rinnovamento delle Stanze delle Necessità già esistenti nei Campus Universitari del Francioso e di Matera.



Oltre alla Prorettrice alla Comunicazione, all’appuntamento parteciperanno:

la prorettrice alle Pari opportunità, prof.ssa Aurelia Sole

la presidente del CUG di Ateneo, prof.ssa Michela D’Alessio

la prorettrice alla Pianificazione strategica, prof.ssa Donatella Caniani

la consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito

la Communication manager, esperta in branding, graphic design e comunicazione digitale – Consorzio ConUnibas, dott.ssa Manuela Stefanelli

la presidente del Consiglio degli Studenti, Rosaria Cimino



L’incontro sarà l’occasione per condividere un progetto che, ancora una volta, sottolinea l’impegno e l’attenzione dell’Ateneo nei confronti della persona, al centro della missione universitaria.