La città di Rionero in Vulture e l’Associazione Arma Aeronautica della sez. di Melfi vogliono ricordare e Commemorare il Sottotenente Aviatore Domenico ANASTASIA , Medaglia d’ARGENTO al Valor Militare nato Rionero in Vulture il 15 Agosto del 1914 e deceduto il 15 Novembre del 1942 a Mattuglie (Croazia) caduto nell’adempimento del proprio dovere durante la seconda Guerra Mondiale con una Cerimonia di Commemorazione che si terrà a Rionero in Vulture Martedì 27 Maggio 2025 con inizio alle ore 9.30 sulla Piazza Giustino Fortunato.







In tale circostanza una targa marmorea verrà scoperta in ricordo del Sotto Tenente ANASTASIA.







La cerimonia si terrà alla presenza del Sindaco del Comune di Rionero in Vulture Dott. Mario DI NITTI del Presidente dell’Associazione Arma Aeronautica di Melfi 1° AV ® Lorusso Geom. Luigi, del Presidente Regionale dell’A.A.A. di Puglia e Basilicata Colonnello Michele BETTUELLI del Comandante del 32° Stormo dell’Aeronautica Militare di Amendola Colonnello Pilota Antonio VIVOLO e di alte Autorità Civili, Militari, Religiose, nonché le Associazioni Combattendistiche e d’Arma del circondario e la cittadinanza.







All’iniziativa Istituzionale prenderà parte Monsignor Ciro FANELLI Vescovo della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa, dove al termine della Cerimonia Militare officerà la Santa Messa nella Chiesa Madre di San Marco Evangelista in suffragio del Sotto Tenete Aviatore Domenico ANASTASIA.