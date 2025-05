Il 4 maggio, nella fantastica cornice della Sala ricevimenti “Il Piccolo Paradiso” di Latronico (PZ), si è svolta la 42ª assemblea regionale degli associati, organizzata dalle AVIS comunali di Castronuovo di Sant’Andrea, Latronico, Roccanova, Senise e Terranova di Pollino. La partecipazione è stata copiosa, erano presenti moltissime AVIS comunali da tutta la Regione, nonché i neoeletti rappresentanti delle AVIS Provinciali di Matera e Potenza. Questa assemblea è stata molto importante perché, quest’anno, ha visto il rinnovo del nuovo Consiglio Direttivo che guiderà l’associazione per i prossimi 4 anni. La stessa ha acquisito ancora più prestigio in quanto ha visto seduti, al tavolo della presidenza, il segretario di AVIS nazionale Rocco Monetta e il consigliere di AVIS nazionale con delega al progetto di informatizzazione e alle infrastrutture Francesco Bassini. Dopo le elezioni sono stati regolarmente eletti per la provincia di Potenza: Nolè Elena (AVIS Avigliano), Polito Lucia Domenica (AVIS Senise), Lufrano Giovanni (AVIS Terranova di Pollino), Menchise Rosaria (AVIS Genzano di Lucania), Dagrosa Erika (AVIS Potenza), Calabrese Antonino (AVIS Oppido Lucano), Mastroberti Francesco (AVIS Satriano di Lucania), Picone Natale (AVIS Potenza) e per la Provincia di Matera: Amati Orazio (AVIS Miglionico), Loperfido Bruno (AVIS Matera) e Ghersi Michele (AVIS Ferrandina). Si è concluso con un ringraziamento alla presidentessa uscente Sara De Feudis per quanto ha fatto in questi anni. Il giorno 14 maggio 2025 si è svolta la riunione per definire le cariche del nuovo Consiglio Direttivo di AVIS regionale Basilicata che appare così composto:

Nolè Elena - Presidentessa

Amati Orazio - Segretario

Polito Lucia Domenica - Vice Presidentessa Vicaria

Lufrano Giovanni - Vice Presidente

Ghersi Michele- Tesoriere

Calabrese Antonino - Delega alla formazione

Dagrosa Erika - Delega ai giovani e alla promozione

Picone Natale - Delega ai rapporti con enti e istituzioni

Mastroberti Francesco - Delega al Servizio Civile

Loperfido Bruno - Delega alle Norme statutarie e al regolamento

Menchise Rosaria - Delega ai rapporti con le AVIS Provinciali e Comunali.

A loro tutti un fervido augurio di buon lavoro affinché possano svolgere al meglio il loro mandato che li vedrà

protagonisti per i prossimi quattro anni.

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo.” (Henry Ford)