Domenica 18 maggio 2025, a San Brancato di Sant'Arcangelo (Pz), si terrà il corso annuale di formazione per volontari delle Pro Loco lucane, intitolato "Eventi in sicurezza per la promozione turistica e culturale della Basilicata". L’iniziativa, promossa dall’Ente Pro Loco Basilicata Aps in collaborazione con la Pro Loco Sant'Arcangelo, il Comune di Sant'Arcangelo e con il sostegno della Regione Basilicata e Apt Basilicata, si svolgerà presso il centro sociale locale.



Dopo i saluti delle autorità locali, interverranno il presidente regionale Rocco Franciosa e la tecnologa alimentare Rocchina Robilotta, esperta nell’organizzazione sicura di eventi enogastronomici e sagre. Franciosa ha sottolineato l’importanza della formazione per garantire manifestazioni sicure e di qualità, ringraziando i partner organizzativi e il sostegno regionale. Al termine del corso, i volontari riceveranno un attestato di partecipazione come operatori del settore alimentare, riconosciuto secondo le normative europee e regionali.